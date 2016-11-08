Волинським «мальтійцям» - 25 років





На зустріч із зачинателями цього благодійного руху в нашій області зібралися волиняни - члени організації. Це і підприємці, і педагоги, медики, ті, хто впродовж чверті століття співпрацював зі службою, допомагав, підтримував і надалі буде служити цій милосердній справі.



На жаль, не було її засновника і виконавчого директора Гюнтера Блеккера, який відійшов у вічність 24 вересня 2017 року. Але у спогадах присутніх його ім'я весь час звучало. Тому і зустріч відбулася саме у вересні як пам'ять про добру милосердну людину, німця, який знайшов визнання, повагу і любов на Україні за справи, які робив тут впродовж більш як 20 років. Нині цю справу продовжує у Мальтійській службі його дружина Віра Блеккер.



А починалося все у 90-х, коли подружжя Блеккерів – німець Гюнтер і лучанка Віра, до Луцька привозив гуманітарні вантажі від мальтійців з Німеччини. Щоденно в офіс Мальтійської служби, що на вулиці Кафедральній у Луцьку, приходили люди зі своїми бідами. Хтось потребував інвалідної коляски, предметів догляду за хворими, хтось хотів проконсультуватися з приводу лікування в Німеччині. Комусь тут підбирали теплий одяг.



Згодом долучатися почали і небайдужі лучани, які на волонтерських засадах відвідували неповносправних людей, розносили продуктові набори, допомагали у побуті.



За понад 25 років діяльності мальтійці забезпечили лікарняними ліжками, засобами медичного та технічного призначення, діагностичним обладнанням і навіть автомобілями чимало лікувальних закладів Волині.



Як ми повідомляли,



Один із реанімобілів Гюнтер Блеккер використовував для перевезення хворих у клініки Києва або Німеччини, сам сідав за кермо, коли виникала така необхідність. А ще любив бути у ролі Святого Миколая, коли розвозили гостинці вихованцям інтернатів і дитбудинків.



Також Мальтійська служба організовувала



Для юних добровільних помічників мальтійці організовували літні табори відпочинку на Світязі. А для людей із особливими потребами щовесни влаштовували «Гостини любові».



«Допомагаючи іншим, ми допомагаємо й собі», - з таким життєвим кредо роблять добрі справи благодійники з Мальтійської служби допомоги. На думку «мальтійців», благодійником може стати кожен. Тож бажаємо усім волонтерам та Вірі Мефодіївні Блеккер нехай вам вистачає сил і натхнення робити добро і воно нехай вам повертається сторицею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всесвітня організація Мальтійська служба допомоги відзначила 25 років своєї праці на Волині.На зустріч із зачинателями цього благодійного руху в нашій області зібралися волиняни - члени організації. Це і підприємці, і педагоги, медики, ті, хто впродовж чверті століття співпрацював зі службою, допомагав, підтримував і надалі буде служити цій милосердній справі.На жаль, не було її засновника і виконавчого директора, який відійшов у вічність 24 вересня 2017 року. Але у спогадах присутніх його ім'я весь час звучало. Тому і зустріч відбулася саме у вересні як пам'ять про добру милосердну людину, німця, який знайшов визнання, повагу і любов на Україні за справи, які робив тут впродовж більш як 20 років. Нині цю справу продовжує у Мальтійській службі його дружинаА починалося все у 90-х, коли подружжя Блеккерів – німець Гюнтер і лучанка Віра, до Луцька привозив гуманітарні вантажі від мальтійців з Німеччини. Щоденно в офіс Мальтійської служби, що на вулиці Кафедральній у Луцьку, приходили люди зі своїми бідами. Хтось потребував інвалідної коляски, предметів догляду за хворими, хтось хотів проконсультуватися з приводу лікування в Німеччині. Комусь тут підбирали теплий одяг.Згодом долучатися почали і небайдужі лучани, які на волонтерських засадах відвідували неповносправних людей, розносили продуктові набори, допомагали у побуті.За понад 25 років діяльності мальтійці забезпечили лікарняними ліжками, засобами медичного та технічного призначення, діагностичним обладнанням і навіть автомобілями чимало лікувальних закладів Волині.Як ми повідомляли, для «Волинської обласної лікарні «Хоспіс», що у Ковелі, мальтійська служба передала автомобіль швидкої допомоги для транспортування важкохворих пацієнтів. Один із реанімобілів Гюнтер Блеккер використовував для перевезення хворих у клініки Києва або Німеччини, сам сідав за кермо, коли виникала така необхідність. А ще любив бути у ролі Святого Миколая, коли розвозили гостинці вихованцям інтернатів і дитбудинків.Також Мальтійська служба організовувала благодійну акцію «Бюро Святого Миколая». Для юних добровільних помічників мальтійці організовували літні табори відпочинку на Світязі. А для людей із особливими потребами щовесни влаштовували «Гостини любові».«Допомагаючи іншим, ми допомагаємо й собі», - з таким життєвим кредо роблять добрі справи благодійники з Мальтійської служби допомоги. На думку «мальтійців», благодійником може стати кожен. Тож бажаємо усім волонтерам та Вірі Мефодіївні Блеккер нехай вам вистачає сил і натхнення робити добро і воно нехай вам повертається сторицею.

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