На Волині трапилася ДТП: за життя водія борються медики.ФОТО





За попередніми даними, Ауді сірого кольору зіткнулася з автомобілем комунального підприємства міста, а потім влетіла в дерево, - про це повідомляє "



Автомобіль отримав значні механічні пошкодження, дісталося і водієві. Наразі відомо, що за його життя борються медики. Зараз він пребуває в реанімації у важкому стані. Як відомо, чоловік – мешканець Нововолинська.



На місці працює поліція і рятувальники. Деталі згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 10 вересня, о 17:20 на трасі Р-15 при виїзді з Нововолинська до Володимира трапилася ДТП.За попередніми даними, Ауді сірого кольору зіткнулася з автомобілем комунального підприємства міста, а потім влетіла в дерево, - про це повідомляє " БУГ ".Автомобіль отримав значні механічні пошкодження, дісталося і водієві. Наразі відомо, що за його життя борються медики. Зараз він пребуває в реанімації у важкому стані. Як відомо, чоловік – мешканець Нововолинська.На місці працює поліція і рятувальники. Деталі згодом.

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