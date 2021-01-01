На Волині трапилася ДТП: за життя водія борються медики.ФОТО
Сьогодні, 21:33
Сьогодні, 10 вересня, о 17:20 на трасі Р-15 при виїзді з Нововолинська до Володимира трапилася ДТП.
За попередніми даними, Ауді сірого кольору зіткнулася з автомобілем комунального підприємства міста, а потім влетіла в дерево, - про це повідомляє "БУГ".
Автомобіль отримав значні механічні пошкодження, дісталося і водієві. Наразі відомо, що за його життя борються медики. Зараз він пребуває в реанімації у важкому стані. Як відомо, чоловік – мешканець Нововолинська.
На місці працює поліція і рятувальники. Деталі згодом.
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За попередніми даними, Ауді сірого кольору зіткнулася з автомобілем комунального підприємства міста, а потім влетіла в дерево, - про це повідомляє "БУГ".
Автомобіль отримав значні механічні пошкодження, дісталося і водієві. Наразі відомо, що за його життя борються медики. Зараз він пребуває в реанімації у важкому стані. Як відомо, чоловік – мешканець Нововолинська.
На місці працює поліція і рятувальники. Деталі згодом.
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