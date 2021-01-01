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На Волині трапилася ДТП: за життя водія борються медики.ФОТО

На Волині трапилася ДТП: за життя водія борються медики.ФОТО
Сьогодні, 10 вересня, о 17:20 на трасі Р-15 при виїзді з Нововолинська до Володимира трапилася ДТП.

За попередніми даними, Ауді сірого кольору зіткнулася з автомобілем комунального підприємства міста, а потім влетіла в дерево, - про це повідомляє "БУГ".

Автомобіль отримав значні механічні пошкодження, дісталося і водієві. Наразі відомо, що за його життя борються медики. Зараз він пребуває в реанімації у важкому стані. Як відомо, чоловік – мешканець Нововолинська.

На місці працює поліція і рятувальники. Деталі згодом.
На Волині трапилася ДТП: за життя водія борються медики.ФОТО
На Волині трапилася ДТП: за життя водія борються медики.ФОТО
На Волині трапилася ДТП: за життя водія борються медики.ФОТО
На Волині трапилася ДТП: за життя водія борються медики.ФОТО

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Теги: ДТП, Нововолинськ
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