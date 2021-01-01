Неймовірні красоти Волині у новому тревел-шоу відомої української блогерки.ВІДЕО

Марія Себова. Про це пише Інформаційне Агенство



«Цей випуск про неймовірно красивий, але, на жаль, туристично недооцінений регіон України – Волинь. Під час автотріпу західним регіоном я намагалася показати ті місця, про які багато хто досі не знає. Ми побачили озеро з червоною водою, спробували вугра і місцеву чорну ікру. А ще – озеро у формі серця та ферма благородного оленя. Ну і як на Волині без її столиці? Звичайно, ми відвідали Луцьк і його головні локації: замок Любарта, будинок скульптора, пам’ятник Лесі Українці. І подивилися на Луцьк з висоти. А також повечеряли улюбленою піцою Монатика. Так, співак родом із Луцька і саме тут розташована його улюблена піцерія», – поділилася блогерка зі своїми підписниками.



Марія Себова разом



Мандрівники частувалися на Волині цибуляниками, круасанами, рибою та грибами.



Кадри з прогулянок визначними місцями краю Марія супроводжувала короткими історичними довідками, наприклад, розповіла про З’їзд європейських монархів.

«Волинь – не найпопулярніший туристичний регіон України, але сподіваюся, що цей випуск хоч трішки показав потенціал області, а він – колосальний. Цей випуск ще раз підтверджує те, наскільки в нас красива, неймовірна і різноманітна країна», – підсумувала блогерка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Озера, ліси, музеї, давні резиденції та маловідомі цікавинки – неймовірні красоти Волинської області показала у своєму новому відео популярна тревел-блогеркаПро це пише Інформаційне Агенство Волинські новини. «Цей випуск про неймовірно красивий, але, на жаль, туристично недооцінений регіон України – Волинь. Під час автотріпу західним регіоном я намагалася показати ті місця, про які багато хто досі не знає. Ми побачили озеро з червоною водою, спробували вугра і місцеву чорну ікру. А ще – озеро у формі серця та ферма благородного оленя. Ну і як на Волині без її столиці? Звичайно, ми відвідали Луцьк і його головні локації: замок Любарта, будинок скульптора, пам’ятник Лесі Українці. І подивилися на Луцьк з висоти. А також повечеряли улюбленою піцою Монатика. Так, співак родом із Луцька і саме тут розташована його улюблена піцерія», – поділилася блогерка зі своїми підписниками.Марія Себова разом із чоловіком Романом Романюком (до речі, родом із Волині) відвідали замок Радзивіллів і костел Святої Трійці в Олиці, озеро Лісове в селі Грем’яче, замок Любарта, будинок скульптора Голованя, Музей сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку, садибу родини Липинських у Затурцях, святині Володимира-Волинського, оленячу ферму в селі Радовичі, озеро з червоною водою поблизу села Кошари, локацію з радіотелескопами у Світязі, Шацькі озера, Оконськ, а також сходили по гриби.Мандрівники частувалися на Волині цибуляниками, круасанами, рибою та грибами.Кадри з прогулянок визначними місцями краю Марія супроводжувала короткими історичними довідками, наприклад, розповіла про З’їзд європейських монархів.«Волинь – не найпопулярніший туристичний регіон України, але сподіваюся, що цей випуск хоч трішки показав потенціал області, а він – колосальний. Цей випуск ще раз підтверджує те, наскільки в нас красива, неймовірна і різноманітна країна», – підсумувала блогерка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію