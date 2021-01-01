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Неймовірні красоти Волині у новому тревел-шоу відомої української блогерки.ВІДЕО

Неймовірні красоти Волині у новому тревел-шоу відомої української блогерки.ВІДЕО
Озера, ліси, музеї, давні резиденції та маловідомі цікавинки – неймовірні красоти Волинської області показала у своєму новому відео популярна тревел-блогерка Марія Себова. Про це пише Інформаційне Агенство Волинські новини.

«Цей випуск про неймовірно красивий, але, на жаль, туристично недооцінений регіон України – Волинь. Під час автотріпу західним регіоном я намагалася показати ті місця, про які багато хто досі не знає. Ми побачили озеро з червоною водою, спробували вугра і місцеву чорну ікру. А ще – озеро у формі серця та ферма благородного оленя. Ну і як на Волині без її столиці? Звичайно, ми відвідали Луцьк і його головні локації: замок Любарта, будинок скульптора, пам’ятник Лесі Українці. І подивилися на Луцьк з висоти. А також повечеряли улюбленою піцою Монатика. Так, співак родом із Луцька і саме тут розташована його улюблена піцерія», – поділилася блогерка зі своїми підписниками.

Марія Себова разом із чоловіком Романом Романюком (до речі, родом із Волині) відвідали замок Радзивіллів і костел Святої Трійці в Олиці, озеро Лісове в селі Грем’яче, замок Любарта, будинок скульптора Голованя, Музей сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку, садибу родини Липинських у Затурцях, святині Володимира-Волинського, оленячу ферму в селі Радовичі, озеро з червоною водою поблизу села Кошари, локацію з радіотелескопами у Світязі, Шацькі озера, Оконськ, а також сходили по гриби.

Мандрівники частувалися на Волині цибуляниками, круасанами, рибою та грибами.

Кадри з прогулянок визначними місцями краю Марія супроводжувала короткими історичними довідками, наприклад, розповіла про З’їзд європейських монархів.
«Волинь – не найпопулярніший туристичний регіон України, але сподіваюся, що цей випуск хоч трішки показав потенціал області, а він – колосальний. Цей випуск ще раз підтверджує те, наскільки в нас красива, неймовірна і різноманітна країна», – підсумувала блогерка.


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Теги: Марія Себова, тревел блогерка
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