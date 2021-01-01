Наркотики поштою: у Луцьку правоохоронці затримали чоловіка із забороненою посилкою

У Луцьку оперативники спіймали правопорушника з наркотичними речовинами.Правопорушника виявили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області на одній із вулиць міста у рамках реалізації оперативної інформації. Проце інформує пресслужба правоохоронців.Як з’ясувалося, він щойно отримав поштове відправлення. Під час огляду посилки правоохоронці виявили там пакетики з психотропами та наркотиками, вартість яких за цінами чорного ринку сягає шести тисяч гривень.Заборонені речовини вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Кримінальне провадження слідчі розпочали за ст. 309 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.