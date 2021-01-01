Наркотики поштою: у Луцьку правоохоронці затримали чоловіка із забороненою посилкою
Сьогодні, 22:20
У Луцьку оперативники спіймали правопорушника з наркотичними речовинами.
Правопорушника виявили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області на одній із вулиць міста у рамках реалізації оперативної інформації. Проце інформує пресслужба правоохоронців.
Як з’ясувалося, він щойно отримав поштове відправлення. Під час огляду посилки правоохоронці виявили там пакетики з психотропами та наркотиками, вартість яких за цінами чорного ринку сягає шести тисяч гривень.
Заборонені речовини вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Кримінальне провадження слідчі розпочали за ст. 309 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Правопорушника виявили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області на одній із вулиць міста у рамках реалізації оперативної інформації. Проце інформує пресслужба правоохоронців.
Як з’ясувалося, він щойно отримав поштове відправлення. Під час огляду посилки правоохоронці виявили там пакетики з психотропами та наркотиками, вартість яких за цінами чорного ринку сягає шести тисяч гривень.
Заборонені речовини вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Кримінальне провадження слідчі розпочали за ст. 309 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«50% мама, 50% тато - зроблено з любов'ю»: нововолинським немовлятам даватимуть нові бірки
Сьогодні, 23:19
Наркотики поштою: у Луцьку правоохоронці затримали чоловіка із забороненою посилкою
Сьогодні, 22:20
На Волині трапилася ДТП: за життя водія борються медики.ФОТО
Сьогодні, 21:33
Волинським «мальтійцям» - 25 років
Сьогодні, 21:12
Чорногорія посилила умови в’їзду до країни
Сьогодні, 20:41
Медіа