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Наркотики поштою: у Луцьку правоохоронці затримали чоловіка із забороненою посилкою

Наркотики поштою: у Луцьку правоохоронці затримали чоловіка із забороненою посилкою
У Луцьку оперативники спіймали правопорушника з наркотичними речовинами.

Правопорушника виявили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області на одній із вулиць міста у рамках реалізації оперативної інформації. Проце інформує пресслужба правоохоронців.

Як з’ясувалося, він щойно отримав поштове відправлення. Під час огляду посилки правоохоронці виявили там пакетики з психотропами та наркотиками, вартість яких за цінами чорного ринку сягає шести тисяч гривень.

Заборонені речовини вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Кримінальне провадження слідчі розпочали за ст. 309 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.


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Теги: наркотики поштою, затримали чоловіка, поліція
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