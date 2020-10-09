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«50% мама, 50% тато - зроблено з любов'ю»: нововолинським немовлятам даватимуть нові бірки

«50% мама, 50% тато - зроблено з любов'ю»: нововолинським немовлятам даватимуть нові бірки
В акушерсько-гінекологічному відділенні Нововолинської лікарні оновили бірки для новонароджених діток.

Відтепер кожне немовля, яке народжуватиметься у нововолинському пологовому будинку, отримуватиме нову, оригінальну бірочку. Про це йдеться на офіційній сторінці медзакладу у фейсбуці.

На іменній картинці вказуватимуть перші особисті дані дитинки: ім’я, вагу, зріст та дату народження.

“Як це мило, правда ж? Зроблено з любов’ю. Ми вдосконалюємося для вас!”, – зазначають у повідомленні.
«50% мама, 50% тато - зроблено з любов'ю»: нововолинським немовлятам даватимуть нові бірки
«50% мама, 50% тато - зроблено з любов'ю»: нововолинським немовлятам даватимуть нові бірки

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Теги: бірки, немовлята
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