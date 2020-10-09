«50% мама, 50% тато - зроблено з любов'ю»: нововолинським немовлятам даватимуть нові бірки





Відтепер кожне немовля, яке народжуватиметься у нововолинському пологовому будинку, отримуватиме нову, оригінальну бірочку. Про це йдеться на офіційній сторінці медзакладу у



На іменній картинці вказуватимуть перші особисті дані дитинки: ім’я, вагу, зріст та дату народження.



“Як це мило, правда ж? Зроблено з любов’ю. Ми вдосконалюємося для вас!”, – зазначають у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В акушерсько-гінекологічному відділенні Нововолинської лікарні оновили бірки для новонароджених діток.Відтепер кожне немовля, яке народжуватиметься у нововолинському пологовому будинку, отримуватиме нову, оригінальну бірочку. Про це йдеться на офіційній сторінці медзакладу у фейсбуці На іменній картинці вказуватимуть перші особисті дані дитинки: ім’я, вагу, зріст та дату народження.“Як це мило, правда ж? Зроблено з любов’ю. Ми вдосконалюємося для вас!”, – зазначають у повідомленні.

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