«50% мама, 50% тато - зроблено з любов'ю»: нововолинським немовлятам даватимуть нові бірки
Сьогодні, 23:19
В акушерсько-гінекологічному відділенні Нововолинської лікарні оновили бірки для новонароджених діток.
Відтепер кожне немовля, яке народжуватиметься у нововолинському пологовому будинку, отримуватиме нову, оригінальну бірочку. Про це йдеться на офіційній сторінці медзакладу у фейсбуці.
На іменній картинці вказуватимуть перші особисті дані дитинки: ім’я, вагу, зріст та дату народження.
“Як це мило, правда ж? Зроблено з любов’ю. Ми вдосконалюємося для вас!”, – зазначають у повідомленні.
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Відтепер кожне немовля, яке народжуватиметься у нововолинському пологовому будинку, отримуватиме нову, оригінальну бірочку. Про це йдеться на офіційній сторінці медзакладу у фейсбуці.
На іменній картинці вказуватимуть перші особисті дані дитинки: ім’я, вагу, зріст та дату народження.
“Як це мило, правда ж? Зроблено з любов’ю. Ми вдосконалюємося для вас!”, – зазначають у повідомленні.
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