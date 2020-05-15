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Twitter маркуватиме акаунти ботів

Twitter маркуватиме акаунти ботів
Соцмережа Twitter тестуватиме маркування на своїй платформі. Тепер автоматичні облікові записи позначатимуться спеціальним підписом із зазначенням розробника.

Про це компанія повідомила у довідковому центрі.

Там підкреслили, що функцію запроваджують, щоб полегшити розрізнення ботів від реальних людей, що стане при нагоді для звичайних користувачів. Особливо це допоможе при розрізненні ботів, що продукують спам. Водночас, у "хороших ботів" буде можливість покращити свою легітимність й збільшити довіру аудиторії.

"Прикладами автоматизованих облікових записів, які ви можете побачити у Twitter, є боти, які допомагають із записом на вакцинацію або попереджають про потенційні природні лиха. Коли ці акаунти позначені як автоматизовані, ви краще розумієте їхню сутність при взаємодії з ними", — йдеться у повідомленні.

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Теги: Twitter, маркування ботів
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