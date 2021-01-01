11 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження радіоведучий, шоумен, письменник та фотограф(на фото).Також у цей день народилася рекламісткаІменини 11 вересня святкують чоловіки, які носять ім'я Іван.Вітаємо їх з цим святом та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.11 вересня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з тероризмом, а віряни відзначають день пам’яті Усікновення Глави Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього11 вересня 1985 року відкрили Музей Лесі Українки Волинського національного університету.Знаковим для ВНУ був і 1991 рік. Тоді Волинська обласна рада народних депутатів прийняла рішення про передачу приміщення колишнього обкому Компартії України під головний корпус майбутнього вузу.11 вересня 1530 року — помер волинський князь, який став одним із найвидатніших полководців XVI століття. Сучасники порівнювали його зі стратегами античності — провів 35 битв, програв 2; брав участь в успішних кампаніях проти татар, Московської держави.Острозький був одним із найвизначніших меценатів та власників землі того часу (йому належало 100 міст, 40 замків, 1300 сіл; іноземці називали його володіння «Країною князя Острозького», площа володінь перевищувала сучасну Тернопільську область). Саме він перетворив Острог на осередок слов'янської культури.