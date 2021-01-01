На Волині розпочався осінній фестиваль квітів.ВІДЕО.ФОТО

Тетяна Пашковська.



На полі висаджено шість тисяч хризантем та 15 тисяч лілій.



Співорганізаторка Тетяна Пашковська каже: на фестивалі представлено багато різних підвидів квітів: 15 видів айстр, 26 сортів гладіолусів та 15 видів майорів.



Зі слів Тетяни Пашковської: передбачити одночасне цвітіння усіх квітів важко, через високі температури влітку ще не розпустилися хризантеми.



Нині почали квітнути лілії та рожеві айстри.



Осінній фестиваль квітів на Волині відбувається вдруге. Як розповіла організаторка, цього року люди вандалізму не вчиняли."Наші менші брати приходять підживитися, зайці поїли декоративну капусту трішки", – каже жінка.



Щоб уникнути скупчення автомобілів на трасі Луцьк-Ковель, які були під час проведення попереднього фестивалю, організатори зробили інший заїзд до поля та організували місця для парковки.



Зі слів Тетяни Пашковської, фестиваль триватиме до 19 вересня, але якщо погода сприятиме, його продовжать.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік селища Голоби, що на Волині, 10 вересня розпочався фестиваль квітів. На трьох гектарах поля висадили різні види осінніх рослин, – розповіла Суспільному співорганізаторка фестивалюНа полі висаджено шість тисяч хризантем та 15 тисяч лілій.Співорганізаторка Тетяна Пашковська каже: на фестивалі представлено багато різних підвидів квітів: 15 видів айстр, 26 сортів гладіолусів та 15 видів майорів.Зі слів Тетяни Пашковської: передбачити одночасне цвітіння усіх квітів важко, через високі температури влітку ще не розпустилися хризантеми.Нині почали квітнути лілії та рожеві айстри.Осінній фестиваль квітів на Волині відбувається вдруге. Як розповіла організаторка, цього року люди вандалізму не вчиняли."Наші менші брати приходять підживитися, зайці поїли декоративну капусту трішки", – каже жінка.Щоб уникнути скупчення автомобілів на трасі Луцьк-Ковель, які були під час проведення попереднього фестивалю, організатори зробили інший заїзд до поля та організували місця для парковки.Зі слів Тетяни Пашковської, фестиваль триватиме до 19 вересня, але якщо погода сприятиме, його продовжать.

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