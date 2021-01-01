Дописують зайві куби газу: волинянин звинувачує Волиньгаз у махінаціях





Віктор нарікає: на підприємстві з квітня триває безлад, і він став його жертвою.



Як зазначив чоловік, в квітні йому нарахували 276 гривень за 5 кубів газу. Це при тому, що жодних заборгованостей у нього, мовляв, не було. В травні історія повторилася. Віктору знову додали ще 5 кубів до його показника. Ці куби вже були дещо дешевші – 230 гривень за 5 кубів.



Нововолинець розповідає, що не сидів, склавши руки, а вирішив розібратися в ситуації. Однак, на телефонні дзвінки фахівці Волиньгазу, за його словами, не відповідали. А в офісі підприємства правди не знайшов. Саме тому Віктор написав кілька письмових звернень.



“Поки чекав відповіді, отримав повідомлення з газового господарства, що я є боржником. Тобто з мене штучно зробили боржника, і, якщо не розрахуюсь, то до мене застосують санкції. Після звернення з часом прийшла відповідь. Ненадовго ситуація стала нормальною. Всі показники і ціни були виправлені. Але то не надовго”, – зазначив нововолинець.



У серпні, за словами Віктора, ситуація була незмінною. Йому прийшла платіжка за липень з нульовими показниками, але ці нулі коштували 194 гривні. За серпень він отримав платіжку, де дописано 2 куби за ціною приблизно 280 гривень.



“Кому таке може сподобатися? Я взагалі не люблю всіляких неточностей в рахунках, бо потім це вилазить боком споживачам. Що робити? Знову писати звернення? Дехто говорить, що компанія належить приватній особі і ніякого впливу ніхто не має. Як на мене, цю ситуацію потрібно висвітлювати аж до нормалізації. Дуже бажано, щоб влада таки знайшла можливість вплинути на ці махінації”, – наголосив Віктор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В редакцію « БУГу » звернувся нововолинець, який стверджує, що у Волиньгазі з нього штучно зробили боржника і погрожували йому штрафними санкціями. До того ж, за його словами, йому кілька разів дописували зайві куби газу.нарікає: на підприємстві з квітня триває безлад, і він став його жертвою.Як зазначив чоловік, в квітні йому нарахували 276 гривень за 5 кубів газу. Це при тому, що жодних заборгованостей у нього, мовляв, не було. В травні історія повторилася. Віктору знову додали ще 5 кубів до його показника. Ці куби вже були дещо дешевші – 230 гривень за 5 кубів.Нововолинець розповідає, що не сидів, склавши руки, а вирішив розібратися в ситуації. Однак, на телефонні дзвінки фахівці Волиньгазу, за його словами, не відповідали. А в офісі підприємства правди не знайшов. Саме тому Віктор написав кілька письмових звернень.“Поки чекав відповіді, отримав повідомлення з газового господарства, що я є боржником. Тобто з мене штучно зробили боржника, і, якщо не розрахуюсь, то до мене застосують санкції. Після звернення з часом прийшла відповідь. Ненадовго ситуація стала нормальною. Всі показники і ціни були виправлені. Але то не надовго”, – зазначив нововолинець.У серпні, за словами Віктора, ситуація була незмінною. Йому прийшла платіжка за липень з нульовими показниками, але ці нулі коштували 194 гривні. За серпень він отримав платіжку, де дописано 2 куби за ціною приблизно 280 гривень.“Кому таке може сподобатися? Я взагалі не люблю всіляких неточностей в рахунках, бо потім це вилазить боком споживачам. Що робити? Знову писати звернення? Дехто говорить, що компанія належить приватній особі і ніякого впливу ніхто не має. Як на мене, цю ситуацію потрібно висвітлювати аж до нормалізації. Дуже бажано, щоб влада таки знайшла можливість вплинути на ці махінації”, – наголосив Віктор.

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