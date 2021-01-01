Волинський хіругр розповів, чи «пластика» допоможе позбутися зайвих кілограмів.ВІДЕО





Про це у програмі «Телемедицина» на Олександр Матвіюк.



«Є межа пластичної хірургії. Пластична хірургія це не є метод схуднення, це є метод корекції форм. Дуже багато людей думають, що пластична хірургія справиться із зайвою вагою, але це не так», – стверджує лікар.



За його словами, людина, яка хоче схуднути, передусім повинна працювати над собою.



«Пластичною хірургією за допомогою ліпосакції корекцію певних форм можна зробити, але якщо є надлишкова вага, то це потрібні робота із собою, спортзал, дієти. Тут вже пластична хірургія не допоможе», – запевняє Олександр Матвіюк.



«Ми відмовляємо у пластичних операціях, коли є надмірний надлишок ваги. Це один із протипоказів до пластичної операції. Тоді люди займаються собою, і в них утворюються різного роду недоліки: надлишок шкіри, не зовсім ідеальні форми. Тоді на допомогу приходить пластична хірургія, і в комплексі люди досягають бажаного результату. Робота над собою плюс робота хірурга – і в такому тандемі виходить дуже хороший результат», – наголошує пластичний хірург.



ТАкож Олександр Матвіюк розповідав про те,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пластична хірургія не допоможе людині схуднути – заради такої мети людина повинна працювати над собою. Більше того, надто багато зайвої ваги є протипоказанням для пластичної операції.Про це у програмі «Телемедицина» на 12 каналі розповів пластичний хірург медичного центру «Боголюби», лікар вищої категорії«Є межа пластичної хірургії. Пластична хірургія це не є метод схуднення, це є метод корекції форм. Дуже багато людей думають, що пластична хірургія справиться із зайвою вагою, але це не так», – стверджує лікар.За його словами, людина, яка хоче схуднути, передусім повинна працювати над собою.«Пластичною хірургією за допомогою ліпосакції корекцію певних форм можна зробити, але якщо є надлишкова вага, то це потрібні робота із собою, спортзал, дієти. Тут вже пластична хірургія не допоможе», – запевняє Олександр Матвіюк.«Ми відмовляємо у пластичних операціях, коли є надмірний надлишок ваги. Це один із протипоказів до пластичної операції. Тоді люди займаються собою, і в них утворюються різного роду недоліки: надлишок шкіри, не зовсім ідеальні форми. Тоді на допомогу приходить пластична хірургія, і в комплексі люди досягають бажаного результату. Робота над собою плюс робота хірурга – і в такому тандемі виходить дуже хороший результат», – наголошує пластичний хірург.ТАкож Олександр Матвіюк розповідав про те, які пластичні операції є найпопулярнішими серед волинянок.

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