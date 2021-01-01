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Волинський хірург розповів, чи «пластика» допоможе позбутися зайвих кілограмів.ВІДЕО

Волинський хірург розповів, чи «пластика» допоможе позбутися зайвих кілограмів.ВІДЕО
Пластична хірургія не допоможе людині схуднути – заради такої мети людина повинна працювати над собою. Більше того, надто багато зайвої ваги є протипоказанням для пластичної операції.

Про це у програмі «Телемедицина» на 12 каналі розповів пластичний хірург медичного центру «Боголюби», лікар вищої категорії Олександр Матвіюк.

«Є межа пластичної хірургії. Пластична хірургія це не є метод схуднення, це є метод корекції форм. Дуже багато людей думають, що пластична хірургія справиться із зайвою вагою, але це не так», – стверджує лікар.

За його словами, людина, яка хоче схуднути, передусім повинна працювати над собою.

«Пластичною хірургією за допомогою ліпосакції корекцію певних форм можна зробити, але якщо є надлишкова вага, то це потрібні робота із собою, спортзал, дієти. Тут вже пластична хірургія не допоможе», – запевняє Олександр Матвіюк.

«Ми відмовляємо у пластичних операціях, коли є надмірний надлишок ваги. Це один із протипоказів до пластичної операції. Тоді люди займаються собою, і в них утворюються різного роду недоліки: надлишок шкіри, не зовсім ідеальні форми. Тоді на допомогу приходить пластична хірургія, і в комплексі люди досягають бажаного результату. Робота над собою плюс робота хірурга – і в такому тандемі виходить дуже хороший результат», – наголошує пластичний хірург.

ТАкож Олександр Матвіюк розповідав про те, які пластичні операції є найпопулярнішими серед волинянок.

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Теги: лікар Матвіюк, Боголюби, пластичні операції, схуднення
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