Волинський хірург розповів, чи «пластика» допоможе позбутися зайвих кілограмів.ВІДЕО
Сьогодні, 04:19
Пластична хірургія не допоможе людині схуднути – заради такої мети людина повинна працювати над собою. Більше того, надто багато зайвої ваги є протипоказанням для пластичної операції.
Про це у програмі «Телемедицина» на 12 каналі розповів пластичний хірург медичного центру «Боголюби», лікар вищої категорії Олександр Матвіюк.
«Є межа пластичної хірургії. Пластична хірургія це не є метод схуднення, це є метод корекції форм. Дуже багато людей думають, що пластична хірургія справиться із зайвою вагою, але це не так», – стверджує лікар.
За його словами, людина, яка хоче схуднути, передусім повинна працювати над собою.
«Пластичною хірургією за допомогою ліпосакції корекцію певних форм можна зробити, але якщо є надлишкова вага, то це потрібні робота із собою, спортзал, дієти. Тут вже пластична хірургія не допоможе», – запевняє Олександр Матвіюк.
«Ми відмовляємо у пластичних операціях, коли є надмірний надлишок ваги. Це один із протипоказів до пластичної операції. Тоді люди займаються собою, і в них утворюються різного роду недоліки: надлишок шкіри, не зовсім ідеальні форми. Тоді на допомогу приходить пластична хірургія, і в комплексі люди досягають бажаного результату. Робота над собою плюс робота хірурга – і в такому тандемі виходить дуже хороший результат», – наголошує пластичний хірург.
ТАкож Олександр Матвіюк розповідав про те, які пластичні операції є найпопулярнішими серед волинянок.
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Про це у програмі «Телемедицина» на 12 каналі розповів пластичний хірург медичного центру «Боголюби», лікар вищої категорії Олександр Матвіюк.
«Є межа пластичної хірургії. Пластична хірургія це не є метод схуднення, це є метод корекції форм. Дуже багато людей думають, що пластична хірургія справиться із зайвою вагою, але це не так», – стверджує лікар.
За його словами, людина, яка хоче схуднути, передусім повинна працювати над собою.
«Пластичною хірургією за допомогою ліпосакції корекцію певних форм можна зробити, але якщо є надлишкова вага, то це потрібні робота із собою, спортзал, дієти. Тут вже пластична хірургія не допоможе», – запевняє Олександр Матвіюк.
«Ми відмовляємо у пластичних операціях, коли є надмірний надлишок ваги. Це один із протипоказів до пластичної операції. Тоді люди займаються собою, і в них утворюються різного роду недоліки: надлишок шкіри, не зовсім ідеальні форми. Тоді на допомогу приходить пластична хірургія, і в комплексі люди досягають бажаного результату. Робота над собою плюс робота хірурга – і в такому тандемі виходить дуже хороший результат», – наголошує пластичний хірург.
ТАкож Олександр Матвіюк розповідав про те, які пластичні операції є найпопулярнішими серед волинянок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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