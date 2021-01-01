Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу





Про це повідомляє МОЗ.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 1 102 особи;

◾ летальних випадків – 69;

◾ одужало – 1 738 осіб.



За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 33 162 особи,

◾ методом ІФА – 7 879 осіб,

◾ експрес-тестами – 24 364 особи.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 314 423 особи;

◾ одужало – 2 220 611 осіб;

◾ летальних випадків – 54 320;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 250 193.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували Львівській (379), у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 10 вересня 2021 року в Україні зафіксували 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 387, медпрацівників – 76).Про це повідомляє МОЗ.Також за минулу добу:◾ госпіталізовано – 1 102 особи;◾ летальних випадків – 69;◾ одужало – 1 738 осіб.За добу протестовано:◾ методом ПЛР – 33 162 особи,◾ методом ІФА – 7 879 осіб,◾ експрес-тестами – 24 364 особи.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 314 423 особи;◾ одужало – 2 220 611 осіб;◾ летальних випадків – 54 320;◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 250 193.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували Львівській (379), у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

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