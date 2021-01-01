Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:04
За добу 10 вересня 2021 року в Україні зафіксували 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 387, медпрацівників – 76).
Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 102 особи;
◾ летальних випадків – 69;
◾ одужало – 1 738 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 33 162 особи,
◾ методом ІФА – 7 879 осіб,
◾ експрес-тестами – 24 364 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 314 423 особи;
◾ одужало – 2 220 611 осіб;
◾ летальних випадків – 54 320;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 250 193.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували Львівській (379), у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.
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Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 102 особи;
◾ летальних випадків – 69;
◾ одужало – 1 738 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 33 162 особи,
◾ методом ІФА – 7 879 осіб,
◾ експрес-тестами – 24 364 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 314 423 особи;
◾ одужало – 2 220 611 осіб;
◾ летальних випадків – 54 320;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 250 193.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували Львівській (379), у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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