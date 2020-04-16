вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині від початку року за добу одружилися майже 700 закоханих пар

На Волині від початку року за добу одружилися майже 700 закоханих пар
На Волині з початку року 671 пара одружилась за скороченою процедурою “Шлюб за добу”.

Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

У серпні 138 подружніх пар побралися на Волині, скориставшись послугою “Шлюб за добу”. З початку 2021 року за скороченою процедурою одружилася 671 пара закоханих. Найбільше цією послугою користуються у Луцьку, - зазначає заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) у Волинській області Ольга Семенюк.

Нагадаємо, що послуга “Шлюб за добу” діє у 4 містах Волині - Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі. Вона дозволяє обрати бажану дату та реєструвати шлюб без зайвих зусиль. Для цього необхідно звернутися із відповідною заявою до організаторів церемонії у своєму регіоні. Після цього закоханим потрібно обрати зручні дату та час і надати необхідні документи.

Скористатися послугою "Шлюб за добу" у Волинській області ви можете:
1.Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м.Луцьку
(Луцький замок)
Телефони: (0332) 71-44-37, 72-34-32
2. Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка.
Телефони: (0332)72-61-79, (050)861-64-01
3. КП «Луцькреклама» Луцької міської ради
Телефони :(0332)72-82-92, 77-78-88
4.м. Луцьк, КП «Інформаційно-аналітичний центр «Волиньенергософт»
Телефони: (0332) 78-35-95, 78-52-25
5. КП «Нововолинський міський палац культури Нововолинської міської ради Волинської області»
Телефони:(03344)3-21-45
6. Ковельське КП «Добробут»
Телефони: (03352)5-93-63, (066)752-77-36
7. КП «Інформаційно-розрахунковий центр» Володимир-Волинської міської ради
Тел. (03342) 3-49-59

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: одруження, Шлюб за добу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині від початку року за добу одружилися майже 700 закоханих пар
Сьогодні, 18:20
У селищі на Волині замість ями з'явився фонтан
Сьогодні, 17:37
До луцького «МакДональдзу» – довжелезні черги
Сьогодні, 16:34
На Львівщині батько за кермом буса наїхав на власну 2-річну доньку: дитина померла
Сьогодні, 16:25
Довгожителька з Волині показала шлюбну сукню, яку зберігає 83 роки
Сьогодні, 15:39
Схожі новини
Повідомили, скільки цьогоріч пар з Волині скористались послугою «Шлюб за добу» Повідомили, скільки цьогоріч пар з Волині скористались послугою «Шлюб за добу»
16 квітень, 19:05
На Волині під час карантину зареєстрували 11 «шлюбів за добу» На Волині під час карантину зареєстрували 11 «шлюбів за добу»
16 квітень, 2020, 09:03
Волинські пари одружилися у День закоханих. ФОТО Волинські пари одружилися у День закоханих. ФОТО
16 лютий, 2020, 01:02
За рік у Володимирі-Волинському «за добу» одружилося 68 пар За рік у Володимирі-Волинському «за добу» одружилося 68 пар
15 листопад, 2019, 22:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Неймовірні красоти Волині у новому тревел-шоу відомої української блогерки.ВІДЕО
Сьогодні, 06:28
 1
На Волині від початку року за добу одружилися майже 700 закоханих пар
Сьогодні, 18:20
 0
У селищі на Волині замість ями з'явився фонтан
Сьогодні, 17:37
 0
До луцького «МакДональдзу» – довжелезні черги
Сьогодні, 16:34
 0
На Львівщині батько за кермом буса наїхав на власну 2-річну доньку: дитина померла
Сьогодні, 16:25
 0
Медіа
відео
1/8