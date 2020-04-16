На Волині від початку року за добу одружилися майже 700 закоханих пар
Сьогодні, 18:20
На Волині з початку року 671 пара одружилась за скороченою процедурою “Шлюб за добу”.
Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
У серпні 138 подружніх пар побралися на Волині, скориставшись послугою “Шлюб за добу”. З початку 2021 року за скороченою процедурою одружилася 671 пара закоханих. Найбільше цією послугою користуються у Луцьку, - зазначає заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) у Волинській області Ольга Семенюк.
Нагадаємо, що послуга “Шлюб за добу” діє у 4 містах Волині - Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі. Вона дозволяє обрати бажану дату та реєструвати шлюб без зайвих зусиль. Для цього необхідно звернутися із відповідною заявою до організаторів церемонії у своєму регіоні. Після цього закоханим потрібно обрати зручні дату та час і надати необхідні документи.
Скористатися послугою "Шлюб за добу" у Волинській області ви можете:
1.Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м.Луцьку
(Луцький замок)
Телефони: (0332) 71-44-37, 72-34-32
2. Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка.
Телефони: (0332)72-61-79, (050)861-64-01
3. КП «Луцькреклама» Луцької міської ради
Телефони :(0332)72-82-92, 77-78-88
4.м. Луцьк, КП «Інформаційно-аналітичний центр «Волиньенергософт»
Телефони: (0332) 78-35-95, 78-52-25
5. КП «Нововолинський міський палац культури Нововолинської міської ради Волинської області»
Телефони:(03344)3-21-45
6. Ковельське КП «Добробут»
Телефони: (03352)5-93-63, (066)752-77-36
7. КП «Інформаційно-розрахунковий центр» Володимир-Волинської міської ради
Тел. (03342) 3-49-59
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Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
У серпні 138 подружніх пар побралися на Волині, скориставшись послугою “Шлюб за добу”. З початку 2021 року за скороченою процедурою одружилася 671 пара закоханих. Найбільше цією послугою користуються у Луцьку, - зазначає заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) у Волинській області Ольга Семенюк.
Нагадаємо, що послуга “Шлюб за добу” діє у 4 містах Волині - Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі. Вона дозволяє обрати бажану дату та реєструвати шлюб без зайвих зусиль. Для цього необхідно звернутися із відповідною заявою до організаторів церемонії у своєму регіоні. Після цього закоханим потрібно обрати зручні дату та час і надати необхідні документи.
Скористатися послугою "Шлюб за добу" у Волинській області ви можете:
1.Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м.Луцьку
(Луцький замок)
Телефони: (0332) 71-44-37, 72-34-32
2. Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка.
Телефони: (0332)72-61-79, (050)861-64-01
3. КП «Луцькреклама» Луцької міської ради
Телефони :(0332)72-82-92, 77-78-88
4.м. Луцьк, КП «Інформаційно-аналітичний центр «Волиньенергософт»
Телефони: (0332) 78-35-95, 78-52-25
5. КП «Нововолинський міський палац культури Нововолинської міської ради Волинської області»
Телефони:(03344)3-21-45
6. Ковельське КП «Добробут»
Телефони: (03352)5-93-63, (066)752-77-36
7. КП «Інформаційно-розрахунковий центр» Володимир-Волинської міської ради
Тел. (03342) 3-49-59
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