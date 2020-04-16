На Волині від початку року за добу одружилися майже 700 закоханих пар

На Волині з початку року 671 пара одружилась за скороченою процедурою “Шлюб за добу”.Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.У серпні 138 подружніх пар побралися на Волині, скориставшись послугою “Шлюб за добу”. З початку 2021 року за скороченою процедурою одружилася 671 пара закоханих. Найбільше цією послугою користуються у Луцьку, - зазначає заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) у Волинській областіНагадаємо, що послуга “Шлюб за добу” діє у 4 містах Волині - Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі. Вона дозволяє обрати бажану дату та реєструвати шлюб без зайвих зусиль. Для цього необхідно звернутися із відповідною заявою до організаторів церемонії у своєму регіоні. Після цього закоханим потрібно обрати зручні дату та час і надати необхідні документи.Скористатися послугою "Шлюб за добу" у Волинській області ви можете:1.Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м.Луцьку(Луцький замок)Телефони: (0332) 71-44-37, 72-34-322. Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка.Телефони: (0332)72-61-79, (050)861-64-013. КП «Луцькреклама» Луцької міської радиТелефони :(0332)72-82-92, 77-78-884.м. Луцьк, КП «Інформаційно-аналітичний центр «Волиньенергософт»Телефони: (0332) 78-35-95, 78-52-255. КП «Нововолинський міський палац культури Нововолинської міської ради Волинської області»Телефони:(03344)3-21-456. Ковельське КП «Добробут»Телефони: (03352)5-93-63, (066)752-77-367. КП «Інформаційно-розрахунковий центр» Володимир-Волинської міської радиТел. (03342) 3-49-59