Долар та євро подорожчали: курс валют у Луцьку на 11 вересня
Сьогодні, 09:37
Курс долара у Луцьку станом на 11 вересня 2021 року такий: купівля – 26.628, а продаж – 26.876.
Євро при купівлі становить – 31.391, продажу – 31.814.
Курс російського рубля: купівля – 0.324 , продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.616, продаж – 7.122.
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Євро при купівлі становить – 31.391, продажу – 31.814.
Курс російського рубля: купівля – 0.324 , продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.616, продаж – 7.122.
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