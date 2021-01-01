Долар та євро подорожчали: курс валют у Луцьку на 11 вересня





Євро при купівлі становить – 31.391, продажу – 31.814.



Курс російського рубля: купівля – 0.324 , продаж – 0.375.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.616, продаж – 7.122.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 11 вересня 2021 року такий: купівля – 26.628, а продаж – 26.876.Євро при купівлі становить – 31.391, продажу – 31.814.Курс російського рубля: купівля – 0.324 , продаж – 0.375.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.616, продаж – 7.122.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію