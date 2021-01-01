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Долар та євро подорожчали: курс валют у Луцьку на 11 вересня

Долар та євро подорожчали: курс валют у Луцьку на 11 вересня
Курс долара у Луцьку станом на 11 вересня 2021 року такий: купівля – 26.628, а продаж – 26.876.

Євро при купівлі становить – 31.391, продажу – 31.814.

Курс російського рубля: купівля – 0.324 , продаж – 0.375.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.616, продаж – 7.122.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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