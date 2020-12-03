На Львівщині батько за кермом буса наїхав на власну 2-річну доньку: дитина померла

На Львівщині внаслідок ДТП загинула дворічна дівчинка.Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.Трагедія сталась вчора, 10 вересня, близько 21.15 в одному з сіл Яворівського району.Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel, 31-річний місцевий мешканець, рухаючись заднім ходом на власному подвір’ї, скоїв наїзд на свою дворічну доньку. Від отриманих травм дитина померла.За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України.к Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Водій автомобіля затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.