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На Львівщині батько за кермом буса наїхав на власну 2-річну доньку: дитина померла

На Львівщині батько за кермом буса наїхав на власну 2-річну доньку: дитина померла
На Львівщині внаслідок ДТП загинула дворічна дівчинка.

Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.

Трагедія сталась вчора, 10 вересня, близько 21.15 в одному з сіл Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel, 31-річний місцевий мешканець, рухаючись заднім ходом на власному подвір’ї, скоїв наїзд на свою дворічну доньку. Від отриманих травм дитина померла.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України.к Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Водій автомобіля затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

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Теги: Львівщина, смертельна аварія, батько
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