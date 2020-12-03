На Львівщині батько за кермом буса наїхав на власну 2-річну доньку: дитина померла
Сьогодні, 16:25
На Львівщині внаслідок ДТП загинула дворічна дівчинка.
Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.
Трагедія сталась вчора, 10 вересня, близько 21.15 в одному з сіл Яворівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel, 31-річний місцевий мешканець, рухаючись заднім ходом на власному подвір’ї, скоїв наїзд на свою дворічну доньку. Від отриманих травм дитина померла.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України.к Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Водій автомобіля затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.
Трагедія сталась вчора, 10 вересня, близько 21.15 в одному з сіл Яворівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel, 31-річний місцевий мешканець, рухаючись заднім ходом на власному подвір’ї, скоїв наїзд на свою дворічну доньку. Від отриманих травм дитина померла.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України.к Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Водій автомобіля затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селищі на Волині замість ями з'явився фонтан
Сьогодні, 17:37
До луцького «МакДональдзу» – довжелезні черги
Сьогодні, 16:34
На Львівщині батько за кермом буса наїхав на власну 2-річну доньку: дитина померла
Сьогодні, 16:25
Тренування зі знаменитою спортсменкою та пробіжка із замом мера: у Ковелі стартував Олімпійський тиждень
Сьогодні, 15:27
Медіа