Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні

«МакДональдз», який вже сьогодні, 11 вересня, запрацює у ТРЦ «ПортСіті» у Луцьку, буде найбільшим одноповерховим закладом з «МакДрайвом» в Україні.Про це йшлося сьогодні, 11 вересня, під час пресконференції з нагоди відкриття «МакДональдзу» у Луцьку.Директор з розвитку «МакДональдз Україна»розповів, що, більше того, на сьогодні це найсучасніший, найтехнологічніший «МакДональдз» у світі.У луцькому «МакДональдзі» – 238 посадкових місць, ще 96 – на літній терасі.Луцький міський голова, присутній на пресконференції, повідомив, що відкриття цього ресторану – це понад 100 робочих місць для лучан та податкові надходження до бюджету міста.Нагадаємо, для відвідувачів заклад запрацює 11 вересня у другій половині дня й працюватиме він цілодобово.