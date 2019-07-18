Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Сьогодні, 10:29
«МакДональдз», який вже сьогодні, 11 вересня, запрацює у ТРЦ «ПортСіті» у Луцьку, буде найбільшим одноповерховим закладом з «МакДрайвом» в Україні.
Про це йшлося сьогодні, 11 вересня, під час пресконференції з нагоди відкриття «МакДональдзу» у Луцьку.
Директор з розвитку «МакДональдз Україна» Віталій Стефурак розповів, що, більше того, на сьогодні це найсучасніший, найтехнологічніший «МакДональдз» у світі.
У луцькому «МакДональдзі» – 238 посадкових місць, ще 96 – на літній терасі.
Луцький міський голова Ігор Поліщук, присутній на пресконференції, повідомив, що відкриття цього ресторану – це понад 100 робочих місць для лучан та податкові надходження до бюджету міста.
Нагадаємо, для відвідувачів заклад запрацює 11 вересня у другій половині дня й працюватиме він цілодобово.
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Про це йшлося сьогодні, 11 вересня, під час пресконференції з нагоди відкриття «МакДональдзу» у Луцьку.
Директор з розвитку «МакДональдз Україна» Віталій Стефурак розповів, що, більше того, на сьогодні це найсучасніший, найтехнологічніший «МакДональдз» у світі.
У луцькому «МакДональдзі» – 238 посадкових місць, ще 96 – на літній терасі.
Луцький міський голова Ігор Поліщук, присутній на пресконференції, повідомив, що відкриття цього ресторану – це понад 100 робочих місць для лучан та податкові надходження до бюджету міста.
Нагадаємо, для відвідувачів заклад запрацює 11 вересня у другій половині дня й працюватиме він цілодобово.
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