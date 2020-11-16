Відомо, в якій годині відкриють луцький «МакДональдз»
Сьогодні, 10:50
Відкриття закладу «МакДональдз» у ТРЦ «ПортСіті» для відвідувачів відбудеться сьогодні, 11 вересня, о 17 годині.
Про це стало відомо під час пресконференції з нагоди відкриття.
Керівник корпоративних комунікацій «МакДональдз Україна» Алеся Муджирі зауважила, що, незважаючи на те, що офіційне відкриття для відвідувачів відбудеться у суботу, адміністрація рекомендує перенести свій візит до закладу на декілька днів, а то і тиждень. Оскільки практика інших міст показує, що чималий ажіотаж створює черги та незручності.
Вона додала, що контролювати ситуацію, у якій можливе скупчення людей, буде охорона закладу, а також місцева поліція.
Зауважимо, що доставка їжі із закладу запрацює у Луцьку з 14 вересня.
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Про це стало відомо під час пресконференції з нагоди відкриття.
Керівник корпоративних комунікацій «МакДональдз Україна» Алеся Муджирі зауважила, що, незважаючи на те, що офіційне відкриття для відвідувачів відбудеться у суботу, адміністрація рекомендує перенести свій візит до закладу на декілька днів, а то і тиждень. Оскільки практика інших міст показує, що чималий ажіотаж створює черги та незручності.
Вона додала, що контролювати ситуацію, у якій можливе скупчення людей, буде охорона закладу, а також місцева поліція.
Зауважимо, що доставка їжі із закладу запрацює у Луцьку з 14 вересня.
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Коментарі 1
Свято наближается!!!
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