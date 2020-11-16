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Відомо, в якій годині відкриють луцький «МакДональдз»

Відомо, в якій годині відкриють луцький «МакДональдз»
Відкриття закладу «МакДональдз» у ТРЦ «ПортСіті» для відвідувачів відбудеться сьогодні, 11 вересня, о 17 годині.

Про це стало відомо під час пресконференції з нагоди відкриття.

Керівник корпоративних комунікацій «МакДональдз Україна» Алеся Муджирі зауважила, що, незважаючи на те, що офіційне відкриття для відвідувачів відбудеться у суботу, адміністрація рекомендує перенести свій візит до закладу на декілька днів, а то і тиждень. Оскільки практика інших міст показує, що чималий ажіотаж створює черги та незручності.

Вона додала, що контролювати ситуацію, у якій можливе скупчення людей, буде охорона закладу, а також місцева поліція.

Зауважимо, що доставка їжі із закладу запрацює у Луцьку з 14 вересня.

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Теги: ресторан, МакДональдз, Луцьк
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