У Луцьку після здорожчання проїзду в маршрутках піднімуть тариф і в тролейбусах
Сьогодні, 14:22
Вартість проїзду у тролейбусах Луцька зросте після підвищення тарифу на проїзд автобусними маршрутами.
Про це у коментарі "ВолиньUA" повідомив директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.
Очільник комунального підприємства зазначив, що підвищення вартості проїзду в тролейбусах міста таки планують.
"З великою ймовірністю воно відбудеться за місяць-два часу. Але спочатку буде підняття цін у автобусах. Ситуація така, що усі міста вже підняли вартість проїзду у громадському транспорті. Луцьк лишився фактично наодинці з попередніми тарифами. Ми всі знаємо, яка зараз ситуація з цінами, які вийшли з-під контролю", - зазначив Володимир Пуц.
Директор ЛПЕ не називав точну нову вартість проїзду в електротранспорті, лише приблизну.
"Орієнтовна ціна проїзду у тролейбусах може становити 6 гривень. Можливо, 5 гривень. Але рішення приймає виконавчий комітет. Я не можу давати точний прогноз. Поки що питання на стадії обговорення".
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Про це у коментарі "ВолиньUA" повідомив директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.
Очільник комунального підприємства зазначив, що підвищення вартості проїзду в тролейбусах міста таки планують.
"З великою ймовірністю воно відбудеться за місяць-два часу. Але спочатку буде підняття цін у автобусах. Ситуація така, що усі міста вже підняли вартість проїзду у громадському транспорті. Луцьк лишився фактично наодинці з попередніми тарифами. Ми всі знаємо, яка зараз ситуація з цінами, які вийшли з-під контролю", - зазначив Володимир Пуц.
Директор ЛПЕ не називав точну нову вартість проїзду в електротранспорті, лише приблизну.
"Орієнтовна ціна проїзду у тролейбусах може становити 6 гривень. Можливо, 5 гривень. Але рішення приймає виконавчий комітет. Я не можу давати точний прогноз. Поки що питання на стадії обговорення".
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