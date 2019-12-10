У Луцьку після здорожчання проїзду в маршрутках піднімуть тариф і в тролейбусах





Про це у коментарі Володимир Пуц.



Очільник комунального підприємства зазначив, що підвищення вартості проїзду в тролейбусах міста таки планують.



"З великою ймовірністю воно відбудеться за місяць-два часу. Але спочатку буде підняття цін у автобусах. Ситуація така, що усі міста вже підняли вартість проїзду у громадському транспорті. Луцьк лишився фактично наодинці з попередніми тарифами. Ми всі знаємо, яка зараз ситуація з цінами, які вийшли з-під контролю", - зазначив Володимир Пуц.



Директор ЛПЕ не називав точну нову вартість проїзду в електротранспорті, лише приблизну.



"Орієнтовна ціна проїзду у тролейбусах може становити 6 гривень. Можливо, 5 гривень. Але рішення приймає виконавчий комітет. Я не можу давати точний прогноз. Поки що питання на стадії обговорення".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вартість проїзду у тролейбусах Луцька зросте після підвищення тарифу на проїзд автобусними маршрутами.Про це у коментарі "ВолиньUA" повідомив директор Луцького підприємства електротранспортуОчільник комунального підприємства зазначив, що підвищення вартості проїзду в тролейбусах міста таки планують."З великою ймовірністю воно відбудеться за місяць-два часу. Але спочатку буде підняття цін у автобусах. Ситуація така, що усі міста вже підняли вартість проїзду у громадському транспорті. Луцьк лишився фактично наодинці з попередніми тарифами. Ми всі знаємо, яка зараз ситуація з цінами, які вийшли з-під контролю", - зазначив Володимир Пуц.Директор ЛПЕ не називав точну нову вартість проїзду в електротранспорті, лише приблизну."Орієнтовна ціна проїзду у тролейбусах може становити 6 гривень. Можливо, 5 гривень. Але рішення приймає виконавчий комітет. Я не можу давати точний прогноз. Поки що питання на стадії обговорення".

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