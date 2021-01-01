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У Луцькому районі – аварія за участі чотирьох авто

У Луцькому районі – аварія за участі чотирьох авто
На автошляху Луцьк – Маневичі між селами Новоукраїнка та Ситниця трапилася аварія за участі чотирьох авто.

Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

ДТП трапилася 11 вересня, орієнтовно о сьомій годині ранку.

Зі слів Ольги Бузулук, спершу на дорозі зіштовхнулися два автомобілі. Внаслідок зіткнення один транспортний засіб перевернувся.

Після зіткнення двох авто у них врізалися ще дві машини. Як розповіла речниця Нацполіції, швидку на місце події не викликали, водії не травмувалися.

На місці ДТП працювали правоохоронці, які з'ясовують усі обставини аварії. Наразі відомо, що двоє учасників ДТП "розійшлися за європротоколом".
У Луцькому районі – аварія за участі чотирьох авто

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Теги: аварія, ДТП
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