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До луцького «МакДональдзу» – довжелезні черги

До луцького «МакДональдзу» – довжелезні черги
У день відкриття луцького ресторану «МакДональдз» перед ним вишикувалися 30-метрові черги.

Відвідувачі кажуть, від кінця черги до дверей закладу потрібно стояти 15-20 хвилин. Ще, як мінімум, стільки ж – в середині, пише Перший.

Вервечка автомобілів розтягнулася також перед віконцем МакДрайв. Прийшли сюди й лучани, які не планують відвідувати ресторан, але хотіли подивитись на ажіотаж.

Хоч старт роботи закладу анонсували на 17:00 суботи, 11 вересня, він відчинив свої двері раніше.
До луцького «МакДональдзу» – довжелезні черги
До луцького «МакДональдзу» – довжелезні черги
До луцького «МакДональдзу» – довжелезні черги
До луцького «МакДональдзу» – довжелезні черги
До луцького «МакДональдзу» – довжелезні черги
До луцького «МакДональдзу» – довжелезні черги

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Теги: МакДональдз, черги, Луцьк
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Коментарі 3
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НІчого скоро персонал навчиться і черг не буде... А зараз всяке може бути замість чікен фіш зроблять а то диви і масло забудуть в фретюрніці поміняти :))))
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Ну хто ніколи того не бачив і не їв, той там і стоїть, а по великому рахунку, якось пофіг))
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Маски !
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