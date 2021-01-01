До луцького «МакДональдзу» – довжелезні черги
Сьогодні, 16:34
У день відкриття луцького ресторану «МакДональдз» перед ним вишикувалися 30-метрові черги.
Відвідувачі кажуть, від кінця черги до дверей закладу потрібно стояти 15-20 хвилин. Ще, як мінімум, стільки ж – в середині, пише Перший.
Вервечка автомобілів розтягнулася також перед віконцем МакДрайв. Прийшли сюди й лучани, які не планують відвідувати ресторан, але хотіли подивитись на ажіотаж.
Хоч старт роботи закладу анонсували на 17:00 суботи, 11 вересня, він відчинив свої двері раніше.
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Відвідувачі кажуть, від кінця черги до дверей закладу потрібно стояти 15-20 хвилин. Ще, як мінімум, стільки ж – в середині, пише Перший.
Вервечка автомобілів розтягнулася також перед віконцем МакДрайв. Прийшли сюди й лучани, які не планують відвідувати ресторан, але хотіли подивитись на ажіотаж.
Хоч старт роботи закладу анонсували на 17:00 суботи, 11 вересня, він відчинив свої двері раніше.
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Коментарі 3
НІчого скоро персонал навчиться і черг не буде... А зараз всяке може бути замість чікен фіш зроблять а то диви і масло забудуть в фретюрніці поміняти :))))
Ну хто ніколи того не бачив і не їв, той там і стоїть, а по великому рахунку, якось пофіг))
Маски !
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