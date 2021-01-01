12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у волинських журналісток Лідії Клімчук (на фото) та Ніни Романюк.
Також особисте свято у громадського діяча Євгена Мікояна.
Іменинниками 12 вересня є: Христофор, Олександр, Данило, Гаврило, Павло.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.
12 вересня також народилися два волинські письменники: прозаїк, член НСПУ Євген Колодійчук (1940-2011) та письменник Борис Харчук (1931-1988).
12 вересня 2003 року урочисто відкрили Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку.
12 вересня 2008 року в Журавичах Ківерцівського району відкрили притулок для нелегалів (Волинський пункт тимчасового перебування іноземців).
12 вереня відзначають - День пам’яті жертв фашизму.
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Також особисте свято у громадського діяча Євгена Мікояна.
Іменинниками 12 вересня є: Христофор, Олександр, Данило, Гаврило, Павло.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.
12 вересня також народилися два волинські письменники: прозаїк, член НСПУ Євген Колодійчук (1940-2011) та письменник Борис Харчук (1931-1988).
12 вересня 2003 року урочисто відкрили Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку.
12 вересня 2008 року в Журавичах Ківерцівського району відкрили притулок для нелегалів (Волинський пункт тимчасового перебування іноземців).
12 вереня відзначають - День пам’яті жертв фашизму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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