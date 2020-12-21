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Показали, на якому етапі триває реконструкція «Лесиних» будиночків у Колодяжному.ФОТО.ВІДЕО

Показали, на якому етапі триває реконструкція «Лесиних» будиночків у Колодяжному.ФОТО.ВІДЕО
У меморіальних будинках родини Косачів у селі Колодяжне, де дитячі та юнацькі роки провела Леся Українка, триває реконструкція. Завідувачка музею Ольга Бойко розповіла Суспільному: кошторис робіт складає 10 мільйонів гривень.

Після усіх робіт для відвідувачів облаштують нові туристичні об’єкти.
Показали, на якому етапі триває реконструкція «Лесиних» будиночків у Колодяжному.ФОТО.ВІДЕО

Роботи тривають одночасно у двох будинках Косачів. Їх називають "сірий" і "білий". Завідувачка музею Ольга Бойко розповідає – це перша реконструкція з часу відкриття музею.
Показали, на якому етапі триває реконструкція «Лесиних» будиночків у Колодяжному.ФОТО.ВІДЕО

"Деревина в жахливому стані. Будуть повністю замінені вікна, двері, уся столярка. Зараз знімається утеплення з горища і сьогодні почали знімати бруківку на території", – каже музейниця. Додає: також буде проведена заміна озеленення, яке є на території садиби.
Показали, на якому етапі триває реконструкція «Лесиних» будиночків у Колодяжному.ФОТО.ВІДЕО

З усіх конструкцій батьківського будинку Косачів в задовільному стані тільки ґонт, яким накритий дах. Його вже почистили та покрили дьогтем, – розповів будівельник Володимир Лесюк. Каже: найбільше роботи всередині будинку. Потребують заміни соснові бруси фундаменту.
Показали, на якому етапі триває реконструкція «Лесиних» будиночків у Колодяжному.ФОТО.ВІДЕО

"Їх треба міняти, однозначно. Це буде фрагмент за фрагментом, тому що підняти цілий будинок буде складно", – розповідає будівельник.
Показали, на якому етапі триває реконструкція «Лесиних» будиночків у Колодяжному.ФОТО.ВІДЕО

У "білому" будинку будівельники нині працюють в підвальному приміщенні. Його, каже Ольга Бойко, планують облаштувати для відвідувачів. "Відомо, що тут знаходились овочі, фрукти, різні закрутки, наливки. Плануємо все це відтворити", – додає завідувачка.

Частина меблів та експонатів з обох будинків зараз зберігаються у фондах музею, з іншої зробили виставку під назвою "За обіднім столом" та презентують її у літературній експозиції.
Показали, на якому етапі триває реконструкція «Лесиних» будиночків у Колодяжному.ФОТО.ВІДЕО

Днями будівельники серед сміття, яке зняли з горища, знайшли лист, датований 1961-им роком та адресований Йосипу Струцюку. Він, каже Ольга Бойко, був першим екскурсоводом музею та жив у "сірому" будинку.
Показали, на якому етапі триває реконструкція «Лесиних» будиночків у Колодяжному.ФОТО.ВІДЕО

Ольга Бойко розповіла, що музей у Колодяжному щороку відвідує майже 25 тисяч туристів. Коли завершить реставрація, наразі сказати важко, - говорить завідувачка.


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Теги: Колодяжне, будинок Лесі Українки, реставрація
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