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Показали, яка всередині безкоштовна вбиральня у центральному парку Луцька.ФОТО

Показали, яка всередині безкоштовна вбиральня у центральному парку Луцька.ФОТО
Вбиральня у Центральному парку Луцька почала працювати ще у серпні цього року.

Збудували будівлю за кілька місяців. Вона розташована біля Алеї парасоль, навпроти кав'ярні «Луцька Венеція», – пише ІА «Конкурент».

Всередині туалет поділений на чотири окремі кімнати. Ліворуч від входу за невеликим коридором розташована «жіноча». У ній – 10 кабін з унітазами, рукомийники та дзеркало. Руки посушити можна як паперовими рушниками, які, до слова, майже всюди закінчилися, так і електричним сушником.

Праворуч від вхідного коридору розташована «чоловіча» кімната. Тут є 5 кабін з унітазами та 5 пісуарів. Як і в жіночому, біля стіни тут рукомийники, а на стіні габаритне дзеркало.

Прямо по коридору є окремий туалет для людей з інвалідністю. Ним можна скористатися, попросивши ключ від прибиральниці, яка сидить у кабіні при вході. Жінка каже, що туалет довелося закрити через те, що користувалися ним не тільки люди з інвалідністю, але і всі охочі.

Ще одна кімната прямо по коридору – кімната матері і дитини. Тут, крім унітаза і рукомийника, є ще пеленальний столик і смітник.

Позаду будівлі розташована невелика щитова кімната. Підходи до громадської вбиральні викладені бруківкою. На місці, де нещодавно вели будівельні роботи, засіяли новий газон. На території є також лавочки та декоративні рослини.

Прибирання у новому міському туалеті відбувається щогодини. Для цього прибиральниця весь час перебуває на робочому місці. Працює вбиральня з 7:30 по 22:30.


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Теги: вбиральня, центральний парк, Луцьк
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