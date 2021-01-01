Показали, яка всередині безкоштовна вбиральня у центральному парку Луцька.ФОТО





Збудували будівлю за кілька місяців. Вона розташована біля Алеї парасоль, навпроти кав'ярні «Луцька Венеція», – пише ІА «



Всередині туалет поділений на чотири окремі кімнати. Ліворуч від входу за невеликим коридором розташована «жіноча». У ній – 10 кабін з унітазами, рукомийники та дзеркало. Руки посушити можна як паперовими рушниками, які, до слова, майже всюди закінчилися, так і електричним сушником.



Праворуч від вхідного коридору розташована «чоловіча» кімната. Тут є 5 кабін з унітазами та 5 пісуарів. Як і в жіночому, біля стіни тут рукомийники, а на стіні габаритне дзеркало.



Прямо по коридору є окремий туалет для людей з інвалідністю. Ним можна скористатися, попросивши ключ від прибиральниці, яка сидить у кабіні при вході. Жінка каже, що туалет довелося закрити через те, що користувалися ним не тільки люди з інвалідністю, але і всі охочі.



Ще одна кімната прямо по коридору – кімната матері і дитини. Тут, крім унітаза і рукомийника, є ще пеленальний столик і смітник.



Позаду будівлі розташована невелика щитова кімната. Підходи до громадської вбиральні викладені бруківкою. На місці, де нещодавно вели будівельні роботи, засіяли новий газон. На території є також лавочки та декоративні рослини.



Прибирання у новому міському туалеті відбувається щогодини. Для цього прибиральниця весь час перебуває на робочому місці. Працює вбиральня з 7:30 по 22:30.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вбиральня у Центральному парку Луцька почала працювати ще у серпні цього року.Збудували будівлю за кілька місяців. Вона розташована біля Алеї парасоль, навпроти кав'ярні «Луцька Венеція», – пише ІА « Конкурент ».Всередині туалет поділений на чотири окремі кімнати. Ліворуч від входу за невеликим коридором розташована «жіноча». У ній – 10 кабін з унітазами, рукомийники та дзеркало. Руки посушити можна як паперовими рушниками, які, до слова, майже всюди закінчилися, так і електричним сушником.Праворуч від вхідного коридору розташована «чоловіча» кімната. Тут є 5 кабін з унітазами та 5 пісуарів. Як і в жіночому, біля стіни тут рукомийники, а на стіні габаритне дзеркало.Прямо по коридору є окремий туалет для людей з інвалідністю. Ним можна скористатися, попросивши ключ від прибиральниці, яка сидить у кабіні при вході. Жінка каже, що туалет довелося закрити через те, що користувалися ним не тільки люди з інвалідністю, але і всі охочі.Ще одна кімната прямо по коридору – кімната матері і дитини. Тут, крім унітаза і рукомийника, є ще пеленальний столик і смітник.Позаду будівлі розташована невелика щитова кімната. Підходи до громадської вбиральні викладені бруківкою. На місці, де нещодавно вели будівельні роботи, засіяли новий газон. На території є також лавочки та декоративні рослини.Прибирання у новому міському туалеті відбувається щогодини. Для цього прибиральниця весь час перебуває на робочому місці. Працює вбиральня з 7:30 по 22:30.

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