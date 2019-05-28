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Волинянка створює брендовий весільний одяг для мексиканок

Волинянка створює брендовий весільний одяг для мексиканок
Катерина Олексюк, яка раніше жила у Володимирі-Волинському, тепер стала знаною дизайнеркою жіночої моди в Мексиці. Вона створила там власний бренд весільних суконь. І тепер наречені з різних куточків світу виходять заміж саме у вбранні волинянки. Про історію Катерини пише видання " Вісник+К".

Вже у дитинстві шила сукні для принцес
"Так склалося, – розповідає Катерина Олексюк, – що навики пошиття одягу мала і мама Ганна, і бабусі Оля та Василина. Тож коли на літні канікули я маленькою приїздила з Володимира-Волинського у Тристень, то частенько із залишків тканини, які знаходила у бабусі, шила одяг для своїх лялечок. А ще я дуже любила змальовувати з книжок казкових принцес у пишних вбраннях, і згодом стала придумувати для них одяг".

Будучи студенткою профтех­училища, де вчилася на закрійницю, Катя не раз уявляла свої перші колекції модного жіночого одягу у Володимирі-Волинському та Луцьку. Аби започаткувати власну справу, Катерина Олексюк брала участь у різноманітних ґрантових конкурсах і навіть їздила на заробітки за кордон. А через деякий час відкрила у рідному місті власний весільний салон.

Та доля склалася так, що життя занесло нашу землячку у Мексику. Що допомагало прижитися у далекій країні? Кохання, маленький синочок і улюблена справа. У чужій країні продовжувала співпрацювати з одним зі швейних підприємств Чернівців, де виготовляли весільні сукні за її ескізами. Тим часом у Мексиці шила вишуканий вечірній одяг новим знайомим, сусідам. А коли досконало вивчила мову, смаки і вподобання гарячих та емоційних мексиканців, на повний голос заявила про себе власним брендом весільних суконь та високої моди Katerynа Olek.

Тепер це висока мода
Сьогодні в колекціях Катерини можна знайти так звані привілейовані моделі, виготовлені з дуже дорогих тканин – натурального шовку, атласу та мережива. Для цього дизайнерка успішно спів­працює з найкращими постачальниками та виробниками тканин з усього світу.

"Створені у моїй майстерні дизайнерські сучасні та класичні моделі весільних суконь мають попит не лише серед мексиканок, але й в інших країнах. До речі, остання нещодавно поїхала до нареченої у США", – каже Катерина Олексюк.

Переглядаючи весільне вбрання волинської дизайнерки, розумієш, що кожна сукня не просто тішить око красою, а вражає індивідуальністю. Французьке мереживо додає неймовірної чуттєвості, холодний атлас – стриманості та чистоти, легкий шовк – мрійливості та відкритості, а перлини та камінчики роблять образ нареченої витонченим та багатим. Тож так тримати, талановита землячко!

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Теги: Катерина Олексюк, весільний одяг, Мексика
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