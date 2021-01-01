З початку доби у зоні ООС загинув український воїн, десятеро поранені та травмовані
Сьогодні, 22:34
Від початку доби 11 вересня зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще 10 отримали поранення й травми.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.
«Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби, 11 вересня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.
Так, окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм в районі населеного пункту Новогнатівка, а також двічі – поблизу Верхньоторецького. Біля Золотого-4 противник вів вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Крім того, збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки, ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети – поблизу Талаківки.
На Донеччині російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм в районі населеного пункту Нью-Йорк, а також здійснили обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Ще два ворожі безпілотні літальні апарати пролетіли з перетином лінії розмежування.
«В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Восьмеро військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення, ще двоє – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів», - повідомляє штаб ООС.
Зазначається, що стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.
«Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби, 11 вересня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.
Так, окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм в районі населеного пункту Новогнатівка, а також двічі – поблизу Верхньоторецького. Біля Золотого-4 противник вів вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Крім того, збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки, ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети – поблизу Талаківки.
На Донеччині російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм в районі населеного пункту Нью-Йорк, а також здійснили обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Ще два ворожі безпілотні літальні апарати пролетіли з перетином лінії розмежування.
«В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Восьмеро військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення, ще двоє – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів», - повідомляє штаб ООС.
Зазначається, що стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З початку доби у зоні ООС загинув український воїн, десятеро поранені та травмовані
Сьогодні, 22:34
Зеленський підписав указ про соцзахист ветеранів та сімей загиблих на Донбасі: йдеться про поліпшення житлових умов
Сьогодні, 22:15
У Горохові підсвітили новий фонтан.ФОТО
Сьогодні, 21:27
У Луцьку завтра, 12 вересня, перекриють центр міста
Сьогодні, 20:35
Медіа