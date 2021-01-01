З початку доби у зоні ООС загинув український воїн, десятеро поранені та травмовані

Від початку доби 11 вересня зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще 10 отримали поранення й травми.Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.«Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби, 11 вересня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.Так, окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм в районі населеного пункту Новогнатівка, а також двічі – поблизу Верхньоторецького. Біля Золотого-4 противник вів вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.Крім того, збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки, ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети – поблизу Талаківки.На Донеччині російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм в районі населеного пункту Нью-Йорк, а також здійснили обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Ще два ворожі безпілотні літальні апарати пролетіли з перетином лінії розмежування.«В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Восьмеро військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення, ще двоє – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів», - повідомляє штаб ООС.Зазначається, що стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.