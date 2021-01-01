Мільйонам українців вирішили ще цьогоріч підвищити пенсію
Сьогодні, 08:26
Ще в поточному році в Україні зросте пенсія у мільйонів громадян.Про це пише today.ua. До кінця 2021 року заплановано ще три етапи підвищення пенсій, два з яких припадають на грудень.
А один з них відбудеться вже у жовтні. В цьому місяці отримають відчутну надбавку до пенсії наші літні співгромадяни, яким вже виповнилося 75 років. Слід сказати, що "вікові" пенсіонери отримують надбавку до пенсії ще з минулого року. Однак поки це торкнулося лише громадян старше 80 років. А з жовтня щомісячну надбавку отримуватимуть і 75-річні українці.
Їм додадуть до виплат по 400 гривень, і для них мінімальна пенсія стане 2500 гривень. Для того, щоб отримати цю заповітну надбавку, їм необхідно лише мати по 20/25 років страхового стажу (жінки/чоловіки).
Ще два етапи підвищення пенсій заплановані на кінець року. У грудні в Україні підвищать прожитковий мінімум, а також стане вищою мінімальна зарплата.
У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму зростуть мінімальна і максимальна пенсії. Мінімальна - дорівнює одному прожитковому мінімуму, і вона стане 1934 гривні. А максимальна пенсія дорівнює десяти прожитковим мінімумам. Відповідно, її розмір стане 19 340 гривень.
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А один з них відбудеться вже у жовтні. В цьому місяці отримають відчутну надбавку до пенсії наші літні співгромадяни, яким вже виповнилося 75 років. Слід сказати, що "вікові" пенсіонери отримують надбавку до пенсії ще з минулого року. Однак поки це торкнулося лише громадян старше 80 років. А з жовтня щомісячну надбавку отримуватимуть і 75-річні українці.
Їм додадуть до виплат по 400 гривень, і для них мінімальна пенсія стане 2500 гривень. Для того, щоб отримати цю заповітну надбавку, їм необхідно лише мати по 20/25 років страхового стажу (жінки/чоловіки).
Ще два етапи підвищення пенсій заплановані на кінець року. У грудні в Україні підвищать прожитковий мінімум, а також стане вищою мінімальна зарплата.
У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму зростуть мінімальна і максимальна пенсії. Мінімальна - дорівнює одному прожитковому мінімуму, і вона стане 1934 гривні. А максимальна пенсія дорівнює десяти прожитковим мінімумам. Відповідно, її розмір стане 19 340 гривень.
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