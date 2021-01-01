Мільйонам українців вирішили ще цьогоріч підвищити пенсію





А один з них відбудеться вже у жовтні. В цьому місяці отримають відчутну надбавку до пенсії наші літні співгромадяни, яким вже виповнилося 75 років. Слід сказати, що "вікові" пенсіонери отримують надбавку до пенсії ще з минулого року. Однак поки це торкнулося лише громадян старше 80 років. А з жовтня щомісячну надбавку отримуватимуть і 75-річні українці.



Їм додадуть до виплат по 400 гривень, і для них мінімальна пенсія стане 2500 гривень. Для того, щоб отримати цю заповітну надбавку, їм необхідно лише мати по 20/25 років страхового стажу (жінки/чоловіки).



Ще два етапи підвищення пенсій заплановані на кінець року. У грудні в Україні підвищать прожитковий мінімум, а також стане вищою мінімальна зарплата.



У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму зростуть мінімальна і максимальна пенсії. Мінімальна - дорівнює одному прожитковому мінімуму, і вона стане 1934 гривні. А максимальна пенсія дорівнює десяти прожитковим мінімумам. Відповідно, її розмір стане 19 340 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще в поточному році в Україні зросте пенсія у мільйонів громадян.Про це пише today.ua. До кінця 2021 року заплановано ще три етапи підвищення пенсій, два з яких припадають на грудень.А один з них відбудеться вже у жовтні. В цьому місяці отримають відчутну надбавку до пенсії наші літні співгромадяни, яким вже виповнилося 75 років. Слід сказати, що "вікові" пенсіонери отримують надбавку до пенсії ще з минулого року. Однак поки це торкнулося лише громадян старше 80 років. А з жовтня щомісячну надбавку отримуватимуть і 75-річні українці.Їм додадуть до виплат по 400 гривень, і для них мінімальна пенсія стане 2500 гривень. Для того, щоб отримати цю заповітну надбавку, їм необхідно лише мати по 20/25 років страхового стажу (жінки/чоловіки).Ще два етапи підвищення пенсій заплановані на кінець року. У грудні в Україні підвищать прожитковий мінімум, а також стане вищою мінімальна зарплата.У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму зростуть мінімальна і максимальна пенсії. Мінімальна - дорівнює одному прожитковому мінімуму, і вона стане 1934 гривні. А максимальна пенсія дорівнює десяти прожитковим мінімумам. Відповідно, її розмір стане 19 340 гривень.

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