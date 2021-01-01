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Якою буде погода в Україні у понеділок, 13 вересня

Якою буде погода в Україні у понеділок, 13 вересня
Температура повітря в більшості областей протягом дня 13-го вересня показуватиме літні градуси, +20+27 градусів.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Вже з вівторка, 14 вересня, на Заході та Півночі стане свіжіше. А наступні вихідні будуть в Україні вже суттєво холоднішими.

Завтра, 13 вересня, на територію України прорветься атмосферний фронт, який принесе невеликі та помірні дощі в західні й північні області України, включно з Вінниччиною. Проте решта території - Схід, Південь та більшість центральної частини України ще належатимуть сухій повітряній масі.

У Києві понеділок буде теплим, до +23+26 градусів. Дощ - ймовірний, але скоріше в другій половині дня чи вже надвечір.

Із середи тепло трохи розчиниться у свіжішій атмосфері.

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Теги: погода, синоптик, прогноз, Наталка Діденко
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