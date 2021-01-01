Якою буде погода в Україні у понеділок, 13 вересня
Сьогодні, 20:00
Температура повітря в більшості областей протягом дня 13-го вересня показуватиме літні градуси, +20+27 градусів.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Вже з вівторка, 14 вересня, на Заході та Півночі стане свіжіше. А наступні вихідні будуть в Україні вже суттєво холоднішими.
Завтра, 13 вересня, на територію України прорветься атмосферний фронт, який принесе невеликі та помірні дощі в західні й північні області України, включно з Вінниччиною. Проте решта території - Схід, Південь та більшість центральної частини України ще належатимуть сухій повітряній масі.
У Києві понеділок буде теплим, до +23+26 градусів. Дощ - ймовірний, але скоріше в другій половині дня чи вже надвечір.
Із середи тепло трохи розчиниться у свіжішій атмосфері.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Вже з вівторка, 14 вересня, на Заході та Півночі стане свіжіше. А наступні вихідні будуть в Україні вже суттєво холоднішими.
Завтра, 13 вересня, на територію України прорветься атмосферний фронт, який принесе невеликі та помірні дощі в західні й північні області України, включно з Вінниччиною. Проте решта території - Схід, Південь та більшість центральної частини України ще належатимуть сухій повітряній масі.
У Києві понеділок буде теплим, до +23+26 градусів. Дощ - ймовірний, але скоріше в другій половині дня чи вже надвечір.
Із середи тепло трохи розчиниться у свіжішій атмосфері.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода в Україні у понеділок, 13 вересня
Сьогодні, 20:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 13 вересня
Сьогодні, 19:00
У ФК «Волинь» – новий гравець
Сьогодні, 18:10
Перший заступник голови Луцької РДА пішов з посади
Сьогодні, 17:21
Медіа