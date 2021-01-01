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На Волині прикордонники зірвали дві оборудки контрабандистів

На Волині прикордонники зірвали дві оборудки контрабандистів
Учора, 11 вересня, та сьогодні, 12 вересня, вночі військовослужбовці Волинського загону припинили дві спроби незаконного переправлення тютюнових виробів до Польщі та затримали осіб, причетних до незаконної оборудки.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Реалізовуючи інформацію від співробітників СБУ про можливу протиправну діяльність, оперативники прикордонного загону спільно з військовослужбовцями відділу «Рівне» затримали учора ввечері на березі Західного Бугу двох чоловіків з пакунками. Як з'ясували правоохоронці, затриманими виявилися 20 та 22-річний жителі Ковельського району. А в пакунках, які вони збиралися переправити до Польщі, знаходилося майже 3,5 тисячі пачок безакцизних цигарок.

Затриманих осіб та тютюнові вироби охоронці кордону доставили до прикордонного підрозділу. За спробу незаконного перетину кордону відносно чоловіків складено адміністративні протоколи за ст.204-1 КУпАП. Цигарки встановленим порядком буде передано до ДФС.

Ще 350 пачок тютюнових виробів ділки намагалися переправити на суміжну сторону за допомогою безпілотника.

Близько опівночі прикордонний наряд, патрулюючи ділянку відповідальності, почув шум двигуна малого літального апарата. Військовослужбовці одразу почали пошукові заходи. Невдовзі охоронці кордону виявили неподалік держрубежу безпілотник та прикріплений до нього пакунок з цигарками.

Наразі встановлюють осіб, причетних до протиправної діяльності. Літальний апарат та тютюнові вироби передали співробітникам Нацполіції.

На Волині прикордонники зірвали дві оборудки контрабандистів
На Волині прикордонники зірвали дві оборудки контрабандистів
На Волині прикордонники зірвали дві оборудки контрабандистів

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Теги: прикордонники, контрабанда
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