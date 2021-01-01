У ФК «Волинь» – новий гравець

Уже офіційно заявили на нинішній сезон за "Волинь" нападникаПро це повідомляє офіційний сайт волинян.У луцькій команді новачок виступатиме під номером 77.29-річний починав кар’єру в складі донецького "Олімпіка" та луганської "Зорі" (у якій виступав переважно за молодіжну команду). Виступав також за естонський "Калев", а також грузинські "Динамо" з Батумі (у складі обох цих зарубіжних клубів також був заграний у кваліфікаційних раундах Ліги Європи), "Колхеті" та "Телаві".Минулого сезону повернувся до України, де провів весняну частину чемпіонату України у складі криворізького "Кривбасу".