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У ФК «Волинь» – новий гравець

У ФК «Волинь» – новий гравець
Уже офіційно заявили на нинішній сезон за "Волинь" нападника Ярослава Квасова.

Про це повідомляє офіційний сайт волинян.

У луцькій команді новачок виступатиме під номером 77.

29-річний починав кар’єру в складі донецького "Олімпіка" та луганської "Зорі" (у якій виступав переважно за молодіжну команду). Виступав також за естонський "Калев", а також грузинські "Динамо" з Батумі (у складі обох цих зарубіжних клубів також був заграний у кваліфікаційних раундах Ліги Європи), "Колхеті" та "Телаві".

Минулого сезону повернувся до України, де провів весняну частину чемпіонату України у складі криворізького "Кривбасу".

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Теги: ФК «Волинь», Ярослав Квасов
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