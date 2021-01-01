У ФК «Волинь» – новий гравець
Сьогодні, 18:10
Уже офіційно заявили на нинішній сезон за "Волинь" нападника Ярослава Квасова.
Про це повідомляє офіційний сайт волинян.
У луцькій команді новачок виступатиме під номером 77.
29-річний починав кар’єру в складі донецького "Олімпіка" та луганської "Зорі" (у якій виступав переважно за молодіжну команду). Виступав також за естонський "Калев", а також грузинські "Динамо" з Батумі (у складі обох цих зарубіжних клубів також був заграний у кваліфікаційних раундах Ліги Європи), "Колхеті" та "Телаві".
Минулого сезону повернувся до України, де провів весняну частину чемпіонату України у складі криворізького "Кривбасу".
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Про це повідомляє офіційний сайт волинян.
У луцькій команді новачок виступатиме під номером 77.
29-річний починав кар’єру в складі донецького "Олімпіка" та луганської "Зорі" (у якій виступав переважно за молодіжну команду). Виступав також за естонський "Калев", а також грузинські "Динамо" з Батумі (у складі обох цих зарубіжних клубів також був заграний у кваліфікаційних раундах Ліги Європи), "Колхеті" та "Телаві".
Минулого сезону повернувся до України, де провів весняну частину чемпіонату України у складі криворізького "Кривбасу".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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