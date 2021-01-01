На виїзді з Луцька – ДТП з потерпілими





Близько 12 години виїзді з міста зіткнулися «Фольксваген Пасат» та «Опель Астра», повідомляють



Як розповіли патрульні, які працюють на місці, в аварії постраждали водій «Опеля» та пасажирка, їх госпіталізували.



Патрульні з’ясовують обставини ДТП, наразі невідомо, хто спричинив аварію.



Також внаслідок зіткнення автомобілі зазнали механічних ушкоджень – у «Фольксвагена» вирвало колесо, а в «Опеля» розбита передня частина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю двох легковиків сталася в Луцьку біля кільця, що неподалік заводу «Кромберг енд Шуберт».Близько 12 години виїзді з міста зіткнулися «Фольксваген Пасат» та «Опель Астра», повідомляють Волинські новини Як розповіли патрульні, які працюють на місці, в аварії постраждали водій «Опеля» та пасажирка, їх госпіталізували.Патрульні з’ясовують обставини ДТП, наразі невідомо, хто спричинив аварію.Також внаслідок зіткнення автомобілі зазнали механічних ушкоджень – у «Фольксвагена» вирвало колесо, а в «Опеля» розбита передня частина.

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