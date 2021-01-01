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На виїзді з Луцька – ДТП з потерпілими

На виїзді з Луцька – ДТП з потерпілими
ДТП за участю двох легковиків сталася в Луцьку біля кільця, що неподалік заводу «Кромберг енд Шуберт».

Близько 12 години виїзді з міста зіткнулися «Фольксваген Пасат» та «Опель Астра», повідомляють Волинські новини.

Як розповіли патрульні, які працюють на місці, в аварії постраждали водій «Опеля» та пасажирка, їх госпіталізували.

Патрульні з’ясовують обставини ДТП, наразі невідомо, хто спричинив аварію.

Також внаслідок зіткнення автомобілі зазнали механічних ушкоджень – у «Фольксвагена» вирвало колесо, а в «Опеля» розбита передня частина.

На виїзді з Луцька – ДТП з потерпілими
На виїзді з Луцька – ДТП з потерпілими

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Теги: аварія
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