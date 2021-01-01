На виїзді з Луцька – ДТП з потерпілими
Сьогодні, 13:48
ДТП за участю двох легковиків сталася в Луцьку біля кільця, що неподалік заводу «Кромберг енд Шуберт».
Близько 12 години виїзді з міста зіткнулися «Фольксваген Пасат» та «Опель Астра», повідомляють Волинські новини.
Як розповіли патрульні, які працюють на місці, в аварії постраждали водій «Опеля» та пасажирка, їх госпіталізували.
Патрульні з’ясовують обставини ДТП, наразі невідомо, хто спричинив аварію.
Також внаслідок зіткнення автомобілі зазнали механічних ушкоджень – у «Фольксвагена» вирвало колесо, а в «Опеля» розбита передня частина.
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Близько 12 години виїзді з міста зіткнулися «Фольксваген Пасат» та «Опель Астра», повідомляють Волинські новини.
Як розповіли патрульні, які працюють на місці, в аварії постраждали водій «Опеля» та пасажирка, їх госпіталізували.
Патрульні з’ясовують обставини ДТП, наразі невідомо, хто спричинив аварію.
Також внаслідок зіткнення автомобілі зазнали механічних ушкоджень – у «Фольксвагена» вирвало колесо, а в «Опеля» розбита передня частина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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