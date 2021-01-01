Команда «Інвестора» пробігла найбільшу дистанцію «Luchesk Half Marathon 2021»*





Цього року змагання відбулися вшосте у неділю, 12 вересня, і зібрали учасників не тільки з Луцька та Волині, а й з інших куточків України: Рівного, Харкова, Дніпра і Києва. Кожен обирав власну дистанцію: 5, 10 або 21 км.



“У нас було завдання від тренера - пробігти півмарафон командою, усі разом, за 2 години. Не вклалися буквально в кілька хвилин. Це був перший досвід, тому вважаю, що результат дуже хороший. Коли тренер нас побачив перший раз, то сказав, що сумнівається, чи ми і за три години прибіжимо. Але все можливо. Тому будемо працювати далі, підсилюватися і вже мріємо про марафон”, - прокоментував участь у забігові директор компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.



“Investor Team” і група підтримки



Андрій Разумовський



Серед учасників півмарафону - директор ТОВ «ЖК Струмочок» В’ячеслав Разумовський. Розповідає, що до команди спочатку долучився не для участі у півмарафоні.



“Почув, що зібралася команда “Інвестора” і готується до півмарафону. Вирішив приєднатися до тренувань, але тільки, щоб перевірити стан здоров’я і після карантину повернутися в більш спортивну форму. Насправді біг я не любив ніколи, ще зі школи. Тому перші заняття давалися тяжко. Але наш тренер Роман Гаврилюк добре пояснив, як треба правильно бігти, дихати, підходити до тренувань. І я швидко втягнувся, сьогодні півмарафон дався легко. Емоції переповнюють, це мій перший такий результат з бігу, але знаю точно, що не останній”, - поділився враженнями В’ячеслав Разумовський.



Менеджерка із продажів компанії “Інвестор” Вікторія Собуцька і В’ячеслав Разумовський



Менеджерка із продажів компанії “Інвестор” Вікторія Собуцька у минулому - професійна спортсменка. Займалася кікбоксингом і була неодноразовою чемпіонкою України.



“Що дав мені цей забіг? Довести собі, що я це можу. Я обожнюю спорт, бо порівнюю його з життям: ти кидаєш собі виклик, ставиш ціль, випробовуєш себе і робиш все можливе і неможливе, щоб отримати те, чого прагнеш. Це робить тебе сильнішим не лише фізично”, - каже Вікторія.



Група підтримки “Інвестора”



Ще один учасник команди - директор ТОВ “Бетон Брук Сервіс” Сергій Стрихарчук.



“Це мій перший півмарафон. Якщо чесно, думав, що буде легше. Але не можна сказати, щоб наші тренування були дуже простими. Ми навіть бігали більші дистанції, ніж 21 кілометр, тому сьогодні - як ніби чергове тренування нашої команди, тільки святкове”, - каже Сергій Стрихарчук.



Сергій Стрихарчук



Для інженера з охорони праці “Бетон Брук Сервіс” Павла Будчика біг - не новинка, займається цим видом спорту давно.



“Коли почув, що “Інвестор” збирає команду і бігають, та ще й з таким чудовим тренером, я не міг пропустити такої можливості. Для мене в першу чергу це був командний забіг, а за результатом їду в кінці жовтня на повний марафон в Київ”, - прокоментував Павло.



Павло Будчик



Команду “Інвестора” до півмарафону готував досвідчений тренер Роман Гаврилюк.



“Головний результат команди “Інвестора” в тому, що вони не збираються зупинятися на цьому півмарафоні. За кілька місяців тренувань кожен дуже виріс в своїх результатах. З таким темпом, як сьогодні Андрій Разумовський пробіг 21 км, на початку наших тренувань він біг кількасот метрів. Два роки тому я грав в футбол разом із В’ячеславом Разумовським і постійно запрошував на пробіжки. То він відповідав, що ненавидить біг і не знає, що в його житті має статися, щоб він почав бігати. А тепер бігає і показує чудовий результат”, - прокоментував забіг команди “Інвестора” тренер.



Тренер Роман Гаврилюк, В’ячеслав Разумовський, Андрій Разумовський



Роман Гаврилюк готує лучан до «Dmytruk Luchesk Half Marathon 2021» уже 5 років. Розповідає, що за цей час кількість учасників і популярність заходу дуже зросла, але при цьому наголошує: «не треба гнатися за популярністю, від бігу треба отримувати здоров’я і задоволення».



Фото: Павло БЕРЕЗЮК





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда Будівельної компанії «Інвестор» взяла участь у «Dmytruk Luchesk Half Marathon 2021». Десять учасників пробігли найбільшу із можливих дистанцій - 21 кілометр.Цього року змагання відбулися вшосте у неділю, 12 вересня, і зібрали учасників не тільки з Луцька та Волині, а й з інших куточків України: Рівного, Харкова, Дніпра і Києва. Кожен обирав власну дистанцію: 5, 10 або 21 км.“У нас було завдання від тренера - пробігти півмарафон командою, усі разом, за 2 години. Не вклалися буквально в кілька хвилин. Це був перший досвід, тому вважаю, що результат дуже хороший. Коли тренер нас побачив перший раз, то сказав, що сумнівається, чи ми і за три години прибіжимо. Але все можливо. Тому будемо працювати далі, підсилюватися і вже мріємо про марафон”, - прокоментував участь у забігові директор компанії «Інвестор»Серед учасників півмарафону - директор ТОВ «ЖК Струмочок». Розповідає, що до команди спочатку долучився не для участі у півмарафоні.“Почув, що зібралася команда “Інвестора” і готується до півмарафону. Вирішив приєднатися до тренувань, але тільки, щоб перевірити стан здоров’я і після карантину повернутися в більш спортивну форму. Насправді біг я не любив ніколи, ще зі школи. Тому перші заняття давалися тяжко. Але наш тренер Роман Гаврилюк добре пояснив, як треба правильно бігти, дихати, підходити до тренувань. І я швидко втягнувся, сьогодні півмарафон дався легко. Емоції переповнюють, це мій перший такий результат з бігу, але знаю точно, що не останній”, - поділився враженнями В’ячеслав Разумовський.Менеджерка із продажів компанії “Інвестор”у минулому - професійна спортсменка. Займалася кікбоксингом і була неодноразовою чемпіонкою України.“Що дав мені цей забіг? Довести собі, що я це можу. Я обожнюю спорт, бо порівнюю його з життям: ти кидаєш собі виклик, ставиш ціль, випробовуєш себе і робиш все можливе і неможливе, щоб отримати те, чого прагнеш. Це робить тебе сильнішим не лише фізично”, - каже Вікторія.Ще один учасник команди - директор ТОВ “Бетон Брук Сервіс”“Це мій перший півмарафон. Якщо чесно, думав, що буде легше. Але не можна сказати, щоб наші тренування були дуже простими. Ми навіть бігали більші дистанції, ніж 21 кілометр, тому сьогодні - як ніби чергове тренування нашої команди, тільки святкове”, - каже Сергій Стрихарчук.Для інженера з охорони праці “Бетон Брук Сервіс”біг - не новинка, займається цим видом спорту давно.“Коли почув, що “Інвестор” збирає команду і бігають, та ще й з таким чудовим тренером, я не міг пропустити такої можливості. Для мене в першу чергу це був командний забіг, а за результатом їду в кінці жовтня на повний марафон в Київ”, - прокоментував Павло.Команду “Інвестора” до півмарафону готував досвідчений тренер“Головний результат команди “Інвестора” в тому, що вони не збираються зупинятися на цьому півмарафоні. За кілька місяців тренувань кожен дуже виріс в своїх результатах. З таким темпом, як сьогодні Андрій Разумовський пробіг 21 км, на початку наших тренувань він біг кількасот метрів. Два роки тому я грав в футбол разом із В’ячеславом Разумовським і постійно запрошував на пробіжки. То він відповідав, що ненавидить біг і не знає, що в його житті має статися, щоб він почав бігати. А тепер бігає і показує чудовий результат”, - прокоментував забіг команди “Інвестора” тренер.Роман Гаврилюк готує лучан до «Dmytruk Luchesk Half Marathon 2021» уже 5 років. Розповідає, що за цей час кількість учасників і популярність заходу дуже зросла, але при цьому наголошує: «не треба гнатися за популярністю, від бігу треба отримувати здоров’я і задоволення».Фото:

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