«Смаковиця по-володимирськи»: вже незабаром потужний гастрономічний фестиваль Волині пригощатиме гостей





«Запрошуємо поціновувачів кулінарії 19 вересня на традиційні конкурси, кулінарні майстер-класи, творчі майстерки, смачний фудкорт та насичену розважальну программу. Ми готуємо для вас зустріч із зірковими гостями, дегустації тематичних страв, розваги для дітей та безліч-безліч красивих фотозон», - пишуть організатори.



Але вони також готують і нові приємні сюрпризи для гостей та відвідувачів фестивалю.



Відтак на поціновувачів солоденького чекатиме медовий ярмарок від Братства бджолярів Волині.



Відбуватиметься і пізнавальна галявина для дітей від "Репетиторського Центру "Діалог" та клубу "ДОМовичок".



У день проведення фестивалю "Смаковиця по-володимирськи" святкується День батька, якому Центр позашкільної освіти приурочує роботу локації "Подарунки для тата".



Також гостей свята запрошують у подорож гастрономічними особливостями Володимира. Історичні факти та цікавинки міської історії пов'язані з гастрономією, можна дізнатись під час фестивалю 19 вересня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 19 вересня у парку «Слов’янський» відбудеться гастрономічний фестиваль «Смаковиця по-володимирськи». Про це повідомляють організатори на своїй сторінці у Фейсбук. «Запрошуємо поціновувачів кулінарії 19 вересня на традиційні конкурси, кулінарні майстер-класи, творчі майстерки, смачний фудкорт та насичену розважальну программу. Ми готуємо для вас зустріч із зірковими гостями, дегустації тематичних страв, розваги для дітей та безліч-безліч красивих фотозон», - пишуть організатори.Але вони також готують і нові приємні сюрпризи для гостей та відвідувачів фестивалю.Відтак на поціновувачів солоденького чекатиме медовий ярмарок від Братства бджолярів Волині.Відбуватиметься і пізнавальна галявина для дітей від "Репетиторського Центру "Діалог" та клубу "ДОМовичок".У день проведення фестивалю "Смаковиця по-володимирськи" святкується День батька, якому Центр позашкільної освіти приурочує роботу локації "Подарунки для тата".Також гостей свята запрошують у подорож гастрономічними особливостями Володимира. Історичні факти та цікавинки міської історії пов'язані з гастрономією, можна дізнатись під час фестивалю 19 вересня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію