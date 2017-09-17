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«Смаковиця по-володимирськи»: вже незабаром потужний гастрономічний фестиваль Волині пригощатиме гостей

«Смаковиця по-володимирськи»: вже незабаром потужний гастрономічний фестиваль Волині пригощатиме гостей
У Володимирі-Волинському 19 вересня у парку «Слов’янський» відбудеться гастрономічний фестиваль «Смаковиця по-володимирськи». Про це повідомляють організатори на своїй сторінці у Фейсбук.

«Запрошуємо поціновувачів кулінарії 19 вересня на традиційні конкурси, кулінарні майстер-класи, творчі майстерки, смачний фудкорт та насичену розважальну программу. Ми готуємо для вас зустріч із зірковими гостями, дегустації тематичних страв, розваги для дітей та безліч-безліч красивих фотозон», - пишуть організатори.

Але вони також готують і нові приємні сюрпризи для гостей та відвідувачів фестивалю.

Відтак на поціновувачів солоденького чекатиме медовий ярмарок від Братства бджолярів Волині.

Відбуватиметься і пізнавальна галявина для дітей від "Репетиторського Центру "Діалог" та клубу "ДОМовичок".

У день проведення фестивалю "Смаковиця по-володимирськи" святкується День батька, якому Центр позашкільної освіти приурочує роботу локації "Подарунки для тата".

Також гостей свята запрошують у подорож гастрономічними особливостями Володимира. Історичні факти та цікавинки міської історії пов'язані з гастрономією, можна дізнатись під час фестивалю 19 вересня.



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Теги: «Смаковиця по-володимирськи»
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