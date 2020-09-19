Окупанти тричі порушили «тишу», загинув український військовий
Сьогодні, 22:09
Від початку доби в зоні ООС зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Внаслідок обстрілів один український воїн загинув. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.
Зазначається, що поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.
Також в напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь із стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Верхньоторецьке російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.
“У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого”, - повідомляє штаб ООС.
Наголошується, що на обстріли ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Також про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
“Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, - наголосили у штабі ООС.
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Внаслідок обстрілів один український воїн загинув. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.
Зазначається, що поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.
Також в напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь із стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Верхньоторецьке російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.
“У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого”, - повідомляє штаб ООС.
Наголошується, що на обстріли ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Також про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
“Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, - наголосили у штабі ООС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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