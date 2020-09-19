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Окупанти тричі порушили «тишу», загинув український військовий

Окупанти тричі порушили «тишу», загинув український військовий
Від початку доби в зоні ООС зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Внаслідок обстрілів один український воїн загинув. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.

Зазначається, що поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.

Також в напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь із стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Верхньоторецьке російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

“У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого”, - повідомляє штаб ООС.

Наголошується, що на обстріли ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

“Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, - наголосили у штабі ООС.

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Теги: загинув військовий, зона ООС
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