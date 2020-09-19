Окупанти тричі порушили «тишу», загинув український військовий

Від початку доби в зоні ООС зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.Внаслідок обстрілів один український воїн загинув. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.Зазначається, що поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.Також в напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь із стрілецької зброї.У районі населеного пункту Верхньоторецьке російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.“У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого”, - повідомляє штаб ООС.Наголошується, що на обстріли ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.Також про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.“Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, - наголосили у штабі ООС.