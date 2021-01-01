Майже 4 млн грн витратять на ремонт дороги поблизу ковельського військового ліцею





Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 23 вересня, – повідомляє інформаційне агентство



Очікувана вартість робіт – 3,458 мільйона гривень.



Поточний ремонт покриття проїзної частини вулиці Володимирської в Ковелі включатиме очищення покриття, ліквідацію вибоїн, усунення просідань, напливів, зсувів та інших деформацій чи руйнувань, улаштування покриттів із гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей товщиною чотири сантиметри, відновлення шорсткості поверхні вдосконалених покриттів, залив тріщин на асфальтобетонному покритті, підняття горловин каналізаційних колодязів, забезпечення споживчої якості дороги тощо.



Усі роботи мають завершити до 31 грудня 2021 року. Гарантійний термін на виконаний ремонт становитиме три роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі запланували здійснити поточний ремонт покриття проїзної частини на вулиці Володимирській, 137. За цією адресою розташований Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 23 вересня, – повідомляє інформаційне агентство «Волинські новини». Очікувана вартість робіт – 3,458 мільйона гривень.Поточний ремонт покриття проїзної частини вулиці Володимирської в Ковелі включатиме очищення покриття, ліквідацію вибоїн, усунення просідань, напливів, зсувів та інших деформацій чи руйнувань, улаштування покриттів із гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей товщиною чотири сантиметри, відновлення шорсткості поверхні вдосконалених покриттів, залив тріщин на асфальтобетонному покритті, підняття горловин каналізаційних колодязів, забезпечення споживчої якості дороги тощо.Усі роботи мають завершити до 31 грудня 2021 року. Гарантійний термін на виконаний ремонт становитиме три роки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію