Індексувати пенсії будуть для всіх категорій пенсіонерів — Шмигаль
Сьогодні, 03:25
Індексація пенсій проводитиметься для всіх категорій пенсіонерів - щорічно 1 березня.
На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи підсумки тижня у Фейсбуці.
"Індексація пенсій проводитиметься щорічно 1 березня для всіх категорій пенсіонерів. Цього тижня Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт, який виправив недоліки пенсійної реформи 2017 року, коли військові чи науковці були виключені з механізму індексації. Ми відновили справедливість. Також у законі буде прописана точна дата індексації — 1 березня", - написав Шмигаль.
При цьому він відзначив, що завдяки комплексним програмам підтримки пенсіонерів за півтора року середні пенсії зросли майже на 25%. "Паралельно з цим ми також працюємо над запровадженням накопичувальної пенсійної системи, щоб українці нарешті отримували достойні пенсійні виплати", - зауважив глава уряду.
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На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи підсумки тижня у Фейсбуці.
"Індексація пенсій проводитиметься щорічно 1 березня для всіх категорій пенсіонерів. Цього тижня Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт, який виправив недоліки пенсійної реформи 2017 року, коли військові чи науковці були виключені з механізму індексації. Ми відновили справедливість. Також у законі буде прописана точна дата індексації — 1 березня", - написав Шмигаль.
При цьому він відзначив, що завдяки комплексним програмам підтримки пенсіонерів за півтора року середні пенсії зросли майже на 25%. "Паралельно з цим ми також працюємо над запровадженням накопичувальної пенсійної системи, щоб українці нарешті отримували достойні пенсійні виплати", - зауважив глава уряду.
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