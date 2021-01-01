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Індексувати пенсії будуть для всіх категорій пенсіонерів — Шмигаль

Індексувати пенсії будуть для всіх категорій пенсіонерів — Шмигаль
Індексація пенсій проводитиметься для всіх категорій пенсіонерів - щорічно 1 березня.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи підсумки тижня у Фейсбуці.

"Індексація пенсій проводитиметься щорічно 1 березня для всіх категорій пенсіонерів. Цього тижня Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт, який виправив недоліки пенсійної реформи 2017 року, коли військові чи науковці були виключені з механізму індексації. Ми відновили справедливість. Також у законі буде прописана точна дата індексації — 1 березня", - написав Шмигаль.

При цьому він відзначив, що завдяки комплексним програмам підтримки пенсіонерів за півтора року середні пенсії зросли майже на 25%. "Паралельно з цим ми також працюємо над запровадженням накопичувальної пенсійної системи, щоб українці нарешті отримували достойні пенсійні виплати", - зауважив глава уряду.

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Теги: індексація пенсій, Шмигаль
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