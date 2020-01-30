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В Україні зміняться правила торгівлі в інтернеті

В Україні зміняться правила торгівлі в інтернеті
В Україні з’являться нові правила для інтернет-торгівлі. Тепер підприємцям доведеться обов’язково розміщувати інформацію про себе і продукцію, а за недотримання правил, за запитом Держспоживслужби, блокуватимуть провайдери.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки України.

Законопроєкт про захист прав споживачів зараз перебуває на розгляді Кабміну. Він покликаний запровадити дієві механізми з регулювання інтернет-комерції. Зокрема, визначаються терміни “електронний торговельний майданчик (маркетплейс)” і “електронний сервіс порівняння продукції (прайс-агрегатор)”.

До того ж, за порушення будуть обмежувати доступ до сайту, де ведеться торгівля.

“Держспоживслужба отримує право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до сайту суб’єктів господарювання, які використовують нечесну підприємницьку практику, порушують законодавство про захист прав споживачів і яких неможливо ідентифікувати”, – уточнює Мінекономіки.

Також міністерство розробляє платформу “Е-споживач” для інтернет-продавців. Вона дозволить ідентифікувати підприємця шляхом надання йому статусу Держспоживслужбою “Перевірений продавець”.

Також передбачається:

створення Єдиного реєстру продавців у сфері електронної комерції;
введення ідентифікації і верифікації продавців.

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Теги: інтернет-продажі, Мінекономіки, Законопроєкт про захист прав споживачів
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