В Україні зміняться правила торгівлі в інтернеті
Сьогодні, 06:31
В Україні з’являться нові правила для інтернет-торгівлі. Тепер підприємцям доведеться обов’язково розміщувати інформацію про себе і продукцію, а за недотримання правил, за запитом Держспоживслужби, блокуватимуть провайдери.
Про це інформує пресслужба Мінекономіки України.
Законопроєкт про захист прав споживачів зараз перебуває на розгляді Кабміну. Він покликаний запровадити дієві механізми з регулювання інтернет-комерції. Зокрема, визначаються терміни “електронний торговельний майданчик (маркетплейс)” і “електронний сервіс порівняння продукції (прайс-агрегатор)”.
До того ж, за порушення будуть обмежувати доступ до сайту, де ведеться торгівля.
“Держспоживслужба отримує право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до сайту суб’єктів господарювання, які використовують нечесну підприємницьку практику, порушують законодавство про захист прав споживачів і яких неможливо ідентифікувати”, – уточнює Мінекономіки.
Також міністерство розробляє платформу “Е-споживач” для інтернет-продавців. Вона дозволить ідентифікувати підприємця шляхом надання йому статусу Держспоживслужбою “Перевірений продавець”.
Також передбачається:
створення Єдиного реєстру продавців у сфері електронної комерції;
введення ідентифікації і верифікації продавців.
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Про це інформує пресслужба Мінекономіки України.
Законопроєкт про захист прав споживачів зараз перебуває на розгляді Кабміну. Він покликаний запровадити дієві механізми з регулювання інтернет-комерції. Зокрема, визначаються терміни “електронний торговельний майданчик (маркетплейс)” і “електронний сервіс порівняння продукції (прайс-агрегатор)”.
До того ж, за порушення будуть обмежувати доступ до сайту, де ведеться торгівля.
“Держспоживслужба отримує право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до сайту суб’єктів господарювання, які використовують нечесну підприємницьку практику, порушують законодавство про захист прав споживачів і яких неможливо ідентифікувати”, – уточнює Мінекономіки.
Також міністерство розробляє платформу “Е-споживач” для інтернет-продавців. Вона дозволить ідентифікувати підприємця шляхом надання йому статусу Держспоживслужбою “Перевірений продавець”.
Також передбачається:
створення Єдиного реєстру продавців у сфері електронної комерції;
введення ідентифікації і верифікації продавців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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