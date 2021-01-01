У Луцьку облаштують ще шість комунальних автостоянок: повідомили, де саме

Олег Бахтай.



З понеділка, 13 вересня, комунальники почнуть облаштувати паркінг на вулиці Глушець біля Центрального ринку.



"Наскільки швидко це вдасться зробити – будемо бачити. Залежимо від погодних умов, бо нанесення дорожньої розмітки, якщо буде погана погода, може затриматися", – зазначив Олег Бахтай.



Шість комунальних автостоянок планують облаштувати за такими адресами:



- на вулиці Богдана Хмельницького, 1 (біля Палацу культури) — 26 паркомісць;

- на проспекті Волі, 2 (біля Свято-Троїцького собору) — 12 паркомісць;

- на вулиці Словацького (біля драмтеатру) — 15 паркомісць;

- на вулиці Коперника, 8 — 8 паркомісць;

- на вулиці Глушець (біля Центрального ринку) — 150 паркомісць;

- на перетині вулиць Єршова – Карбишева (авторинок) — кількість паркомісць уточнюється, дороблюється схема дорожнього руху.



Зі слів Олега Бахтай, на всіх зазначених автостоянках облаштують не менше 10 % паркомісць від загальної кількості для людей з інвалідністю.



Також директор АвтоПаркСервісу", анонсував, що невдовзі у Луцьку запрацює сервісний додаток "Мобільне паркування", за допомогою якого водії зможуть сплатити за паркування за допомогою смартфона. "Додаток уже на стадії завершення. Надіємося, що в цьому місяці він запрацює", – додав очільник підприємства.



Наразі в обласному центрі Волині діють дві платні комунальні автостоянки – на вулиці Карпенка-Карого біля Варшавського ринку та на вулиці Кривий Вал – по 26 паркомісць на кожній. Нові комунальні автостоянки влаштують за кошти "АвтоПаркСервісу".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку до кінця 2021 року комунальне підприємство "АвтоПаркСервіс" планує організувати шість майданчиків для платного паркування автомобілів. Про це Суспільному розповів директор комунального підприємстваЗ понеділка, 13 вересня, комунальники почнуть облаштувати паркінг на вулиці Глушець біля Центрального ринку."Наскільки швидко це вдасться зробити – будемо бачити. Залежимо від погодних умов, бо нанесення дорожньої розмітки, якщо буде погана погода, може затриматися", – зазначив Олег Бахтай.Шість комунальних автостоянок планують облаштувати за такими адресами:- на вулиці Богдана Хмельницького, 1 (біля Палацу культури) — 26 паркомісць;- на проспекті Волі, 2 (біля Свято-Троїцького собору) — 12 паркомісць;- на вулиці Словацького (біля драмтеатру) — 15 паркомісць;- на вулиці Коперника, 8 — 8 паркомісць;- на вулиці Глушець (біля Центрального ринку) — 150 паркомісць;- на перетині вулиць Єршова – Карбишева (авторинок) — кількість паркомісць уточнюється, дороблюється схема дорожнього руху.Зі слів Олега Бахтай, на всіх зазначених автостоянках облаштують не менше 10 % паркомісць від загальної кількості для людей з інвалідністю.Також директор АвтоПаркСервісу", анонсував, що невдовзі у Луцьку запрацює сервісний додаток "Мобільне паркування", за допомогою якого водії зможуть сплатити за паркування за допомогою смартфона. "Додаток уже на стадії завершення. Надіємося, що в цьому місяці він запрацює", – додав очільник підприємства.Наразі в обласному центрі Волині діють дві платні комунальні автостоянки – на вулиці Карпенка-Карого біля Варшавського ринку та на вулиці Кривий Вал – по 26 паркомісць на кожній. Нові комунальні автостоянки влаштують за кошти "АвтоПаркСервісу".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію