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У Луцьку облаштують ще шість комунальних автостоянок: повідомили, де саме

У Луцьку облаштують ще шість комунальних автостоянок: повідомили, де саме
У Луцьку до кінця 2021 року комунальне підприємство "АвтоПаркСервіс" планує організувати шість майданчиків для платного паркування автомобілів. Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства Олег Бахтай.

З понеділка, 13 вересня, комунальники почнуть облаштувати паркінг на вулиці Глушець біля Центрального ринку.

"Наскільки швидко це вдасться зробити – будемо бачити. Залежимо від погодних умов, бо нанесення дорожньої розмітки, якщо буде погана погода, може затриматися", – зазначив Олег Бахтай.

Шість комунальних автостоянок планують облаштувати за такими адресами:

- на вулиці Богдана Хмельницького, 1 (біля Палацу культури) — 26 паркомісць;
- на проспекті Волі, 2 (біля Свято-Троїцького собору) — 12 паркомісць;
- на вулиці Словацького (біля драмтеатру) — 15 паркомісць;
- на вулиці Коперника, 8 — 8 паркомісць;
- на вулиці Глушець (біля Центрального ринку) — 150 паркомісць;
- на перетині вулиць Єршова – Карбишева (авторинок) — кількість паркомісць уточнюється, дороблюється схема дорожнього руху.

Зі слів Олега Бахтай, на всіх зазначених автостоянках облаштують не менше 10 % паркомісць від загальної кількості для людей з інвалідністю.

Також директор АвтоПаркСервісу", анонсував, що невдовзі у Луцьку запрацює сервісний додаток "Мобільне паркування", за допомогою якого водії зможуть сплатити за паркування за допомогою смартфона. "Додаток уже на стадії завершення. Надіємося, що в цьому місяці він запрацює", – додав очільник підприємства.

Наразі в обласному центрі Волині діють дві платні комунальні автостоянки – на вулиці Карпенка-Карого біля Варшавського ринку та на вулиці Кривий Вал – по 26 паркомісць на кожній. Нові комунальні автостоянки влаштують за кошти "АвтоПаркСервісу".

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Теги: комунальні автостоянки, Бахтай
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