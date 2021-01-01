«Довгі вихідні» у жовтні: скільки відпочиватимуть українці

У жовтні 2021 року на відміну від вересня, в українців буде додатковий вихідний.14 жовтня в Україні відзначатимуть державне свято — День захисника України. В цей же день відзначається церковне свято — Покрова Пресвятої Богородиці.У цьому році 14 жовтня припадає на четвер. П'ятницю, 15 жовтня, також зробили неробочим. Так що у середині місяця українці відпочиватимуть чотири дні поспіль. Проте неробочу п'ятницю доведеться відпрацювати вже за тиждень — в суботу, 23 жовтня.Напередодні свята, 13 жовтня, робочий день скорочують на одну годину.Всього у жовтні 20 робочих днів та 11 святкових і вихідних.