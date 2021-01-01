«Довгі вихідні» у жовтні: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 07:16
У жовтні 2021 року на відміну від вересня, в українців буде додатковий вихідний.
14 жовтня в Україні відзначатимуть державне свято — День захисника України. В цей же день відзначається церковне свято — Покрова Пресвятої Богородиці.
У цьому році 14 жовтня припадає на четвер. П'ятницю, 15 жовтня, також зробили неробочим. Так що у середині місяця українці відпочиватимуть чотири дні поспіль. Проте неробочу п'ятницю доведеться відпрацювати вже за тиждень — в суботу, 23 жовтня.
Напередодні свята, 13 жовтня, робочий день скорочують на одну годину.
Всього у жовтні 20 робочих днів та 11 святкових і вихідних.
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14 жовтня в Україні відзначатимуть державне свято — День захисника України. В цей же день відзначається церковне свято — Покрова Пресвятої Богородиці.
У цьому році 14 жовтня припадає на четвер. П'ятницю, 15 жовтня, також зробили неробочим. Так що у середині місяця українці відпочиватимуть чотири дні поспіль. Проте неробочу п'ятницю доведеться відпрацювати вже за тиждень — в суботу, 23 жовтня.
Напередодні свята, 13 жовтня, робочий день скорочують на одну годину.
Всього у жовтні 20 робочих днів та 11 святкових і вихідних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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