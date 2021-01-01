Повідомили кількість заражених COVID-19, виявлених в Україні за добу

За добу 12 вересня 2021 року в Україні зафіксували 1205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 149, серед медпрацівників – 23).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 13 вересня.Показник захворюваності традиційно знизився на вихідних, днем раніше виявили 2196 інфікованих.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 833 особи;◾️ летальних випадків – 18;◾️ одужало – 758 осіб.За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 10 668 осіб,◾️ методом ІФА – 1 659 осіб,◾️ експрес-тестами – 9 147 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 317 824 особи;◾️ одужало – 2 221 868 осіб;◾️ летальних випадків – 54 360;◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 279 748.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 166 випадків;Вінницька область – 44 випадки;Волинська область – 79 випадків;Дніпропетровська область – 60 випадків;Донецька область – 18 випадків;Житомирська область – 88 випадків;Закарпатська область – 1 випадок;Запорізька область – 18 випадків;Івано-Франківська область – 41 випадок;Київська область – 29 випадків;Кіровоградська область – 7 випадків;Луганська область – 37 випадків;Львівська область – 86 випадків;Миколаївська область – 45 випадків;Одеська область – 56 випадків;Полтавська область – 5 випадків;Рівненська область – 13 випадків;Сумська область – 25 випадків;Тернопільська область – 148 випадків;Харківська область – 45 випадків;Херсонська область – 13 випадків;Хмельницька область – 4 випадки;Черкаська область – 42 випадки;Чернівецька область – 120 випадків;Чернігівська область – 15 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.