вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили кількість заражених COVID-19, виявлених в Україні за добу

Повідомили кількість заражених COVID-19, виявлених в Україні за добу
За добу 12 вересня 2021 року в Україні зафіксували 1205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 149, серед медпрацівників – 23).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 13 вересня.

Показник захворюваності традиційно знизився на вихідних, днем раніше виявили 2196 інфікованих.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 833 особи;
◾️ летальних випадків – 18;
◾️ одужало – 758 осіб.

За добу протестовано:

◾️ методом ПЛР – 10 668 осіб,
◾️ методом ІФА – 1 659 осіб,
◾️ експрес-тестами – 9 147 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 2 317 824 особи;
◾️ одужало – 2 221 868 осіб;
◾️ летальних випадків – 54 360;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 279 748.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 166 випадків;
Вінницька область – 44 випадки;
Волинська область – 79 випадків;
Дніпропетровська область – 60 випадків;
Донецька область – 18 випадків;
Житомирська область – 88 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Запорізька область – 18 випадків;
Івано-Франківська область – 41 випадок;
Київська область – 29 випадків;
Кіровоградська область – 7 випадків;
Луганська область – 37 випадків;
Львівська область – 86 випадків;
Миколаївська область – 45 випадків;
Одеська область – 56 випадків;
Полтавська область – 5 випадків;
Рівненська область – 13 випадків;
Сумська область – 25 випадків;
Тернопільська область – 148 випадків;
Харківська область – 45 випадків;
Херсонська область – 13 випадків;
Хмельницька область – 4 випадки;
Черкаська область – 42 випадки;
Чернівецька область – 120 випадків;
Чернігівська область – 15 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Волинь не відповідає «зеленому» рівню карантину, – МОЗ
12 вересень, 16:19
Коронавірус на Волині: де і скільки випадків недуги виявили за добу
12 вересень, 10:32
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
12 вересень, 09:09
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
10 вересень, 10:09
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили кількість заражених COVID-19, виявлених в Україні за добу
Сьогодні, 08:58
У Луцьку облаштують ще шість комунальних автостоянок: повідомили, де саме
Сьогодні, 08:22
«Довгі вихідні» у жовтні: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 07:16
В Україні зміняться правила торгівлі в інтернеті
Сьогодні, 06:31
Індексувати пенсії будуть для всіх категорій пенсіонерів — Шмигаль
Сьогодні, 03:25
Схожі новини
Коронавірус на Волині: де і скільки випадків недуги виявили за добу Коронавірус на Волині: де і скільки випадків недуги виявили за добу
12 вересень, 10:32
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
12 вересень, 09:09
Дві смерті і 89 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за добу Дві смерті і 89 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
11 вересень, 10:41
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
11 вересень, 09:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили кількість заражених COVID-19, виявлених в Україні за добу
Сьогодні, 08:58
 0
У Луцьку облаштують ще шість комунальних автостоянок: повідомили, де саме
Сьогодні, 08:22
 0
«Довгі вихідні» у жовтні: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 07:16
 0
В Україні зміняться правила торгівлі в інтернеті
Сьогодні, 06:31
 0
Індексувати пенсії будуть для всіх категорій пенсіонерів — Шмигаль
Сьогодні, 03:25
 0
Медіа
відео
1/8