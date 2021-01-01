Повідомили кількість заражених COVID-19, виявлених в Україні за добу
Сьогодні, 08:58
За добу 12 вересня 2021 року в Україні зафіксували 1205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 149, серед медпрацівників – 23).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 13 вересня.
Показник захворюваності традиційно знизився на вихідних, днем раніше виявили 2196 інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 833 особи;
◾️ летальних випадків – 18;
◾️ одужало – 758 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 10 668 осіб,
◾️ методом ІФА – 1 659 осіб,
◾️ експрес-тестами – 9 147 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 317 824 особи;
◾️ одужало – 2 221 868 осіб;
◾️ летальних випадків – 54 360;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 279 748.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 166 випадків;
Вінницька область – 44 випадки;
Волинська область – 79 випадків;
Дніпропетровська область – 60 випадків;
Донецька область – 18 випадків;
Житомирська область – 88 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Запорізька область – 18 випадків;
Івано-Франківська область – 41 випадок;
Київська область – 29 випадків;
Кіровоградська область – 7 випадків;
Луганська область – 37 випадків;
Львівська область – 86 випадків;
Миколаївська область – 45 випадків;
Одеська область – 56 випадків;
Полтавська область – 5 випадків;
Рівненська область – 13 випадків;
Сумська область – 25 випадків;
Тернопільська область – 148 випадків;
Харківська область – 45 випадків;
Херсонська область – 13 випадків;
Хмельницька область – 4 випадки;
Черкаська область – 42 випадки;
Чернівецька область – 120 випадків;
Чернігівська область – 15 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 13 вересня.
Показник захворюваності традиційно знизився на вихідних, днем раніше виявили 2196 інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 833 особи;
◾️ летальних випадків – 18;
◾️ одужало – 758 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 10 668 осіб,
◾️ методом ІФА – 1 659 осіб,
◾️ експрес-тестами – 9 147 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 317 824 особи;
◾️ одужало – 2 221 868 осіб;
◾️ летальних випадків – 54 360;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 279 748.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 166 випадків;
Вінницька область – 44 випадки;
Волинська область – 79 випадків;
Дніпропетровська область – 60 випадків;
Донецька область – 18 випадків;
Житомирська область – 88 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Запорізька область – 18 випадків;
Івано-Франківська область – 41 випадок;
Київська область – 29 випадків;
Кіровоградська область – 7 випадків;
Луганська область – 37 випадків;
Львівська область – 86 випадків;
Миколаївська область – 45 випадків;
Одеська область – 56 випадків;
Полтавська область – 5 випадків;
Рівненська область – 13 випадків;
Сумська область – 25 випадків;
Тернопільська область – 148 випадків;
Харківська область – 45 випадків;
Херсонська область – 13 випадків;
Хмельницька область – 4 випадки;
Черкаська область – 42 випадки;
Чернівецька область – 120 випадків;
Чернігівська область – 15 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Волинь не відповідає «зеленому» рівню карантину, – МОЗ
12 вересень, 16:19
Коронавірус на Волині: де і скільки випадків недуги виявили за добу
12 вересень, 10:32
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
12 вересень, 09:09
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
10 вересень, 10:09
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили кількість заражених COVID-19, виявлених в Україні за добу
Сьогодні, 08:58
«Довгі вихідні» у жовтні: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 07:16
В Україні зміняться правила торгівлі в інтернеті
Сьогодні, 06:31
Медіа