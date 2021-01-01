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У Ківерцях автомобіль збив дитину, хлопчик – у реанімації

У Ківерцях автомобіль збив дитину, хлопчик – у реанімації
У Ківерцях автомобіль здійснив наїзд на неповнолітнього велосипедиста.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 вересня близько 19 години.

Внаслідок удару дитина отримала тілесні ушкодження. Її "швидкою" госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню.

Як повідомив заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботи Ігор Дородних, наразі стан у дитини важкий.

Хлопчик перебуває у відділенні реанімації. Доставили його тяжким, постраждалий отримав відкриту черепно-мозкову травму, перелом гомілкової кістки та множинні забійні садна. Хлопцеві – 8 років.

Фото - ілюстративне

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Теги: аварія, Ківерці, дитина
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