У Ківерцях автомобіль збив дитину, хлопчик – у реанімації
Сьогодні, 10:19
У Ківерцях автомобіль здійснив наїзд на неповнолітнього велосипедиста.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 вересня близько 19 години.
Внаслідок удару дитина отримала тілесні ушкодження. Її "швидкою" госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню.
Як повідомив заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботи Ігор Дородних, наразі стан у дитини важкий.
Хлопчик перебуває у відділенні реанімації. Доставили його тяжким, постраждалий отримав відкриту черепно-мозкову травму, перелом гомілкової кістки та множинні забійні садна. Хлопцеві – 8 років.
Фото - ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 вересня близько 19 години.
Внаслідок удару дитина отримала тілесні ушкодження. Її "швидкою" госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню.
Як повідомив заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботи Ігор Дородних, наразі стан у дитини важкий.
Хлопчик перебуває у відділенні реанімації. Доставили його тяжким, постраждалий отримав відкриту черепно-мозкову травму, перелом гомілкової кістки та множинні забійні садна. Хлопцеві – 8 років.
Фото - ілюстративне
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