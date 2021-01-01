У Ківерцях автомобіль збив дитину, хлопчик – у реанімації





Про це



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 вересня близько 19 години.



Внаслідок удару дитина отримала тілесні ушкодження. Її "швидкою" госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню.



Як повідомив заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботи Ігор Дородних, наразі стан у дитини важкий.



Хлопчик перебуває у відділенні реанімації. Доставили його тяжким, постраждалий отримав відкриту черепно-мозкову травму, перелом гомілкової кістки та множинні забійні садна. Хлопцеві – 8 років.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях автомобіль здійснив наїзд на неповнолітнього велосипедиста.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 вересня близько 19 години.Внаслідок удару дитина отримала тілесні ушкодження. Її "швидкою" госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню.Як повідомив заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботи, наразі стан у дитини важкий.Хлопчик перебуває у відділенні реанімації. Доставили його тяжким, постраждалий отримав відкриту черепно-мозкову травму, перелом гомілкової кістки та множинні забійні садна. Хлопцеві – 8 років.

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