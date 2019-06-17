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«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*

«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
12 вересня вже вшосте у Луцьку відбулася грандіозна спортивна подія, котра зібрала бігунів з усіх куточків країни та навіть з-за кордону – «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». Помітно з-поміж інших учасників вирізнялася команда луцького заводу «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» – усі як один одягнули футболки з логотипом підприємства та фірмовим дивізом «0 помилок».

Цьогоріч у півмарафоні брали участь понад два десятки активних «крошівців». Кожен обрав посильну для себе дистанцію – 5 кілометрів, 10 кілометрів і навіть 21 кілометр. Серед бігунів – і ті, хто професійно займається спортом, і аматори, що підтримують ідею пропагування корпоративної бігової культури та здорового способу життя.
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*

«Працівники нашого підприємства завжди беруть участь у спортивних та інших заходах в місті. Щорічно на півмарафоні команда «КроШу» одна з найчисельніших. У нас біжать люди різного віку та з різною фізичною підготовкою. Хтось робить це, аби дізнатися свої сили, інші – щоб не втрачати форму перед наступними змаганнями. Через тиждень відбуватиметься футбольний турнір між командами заводу «Кромберг енд Шуберт Україна Лу». Після чого три найкращі команди поїдуть відстоювати честь Луцька у боротьбі з футболістами житомирського заводу «Кромберг енд Шуберт Україна Жу». Такі турніри у нас вже традиційні.

Дирекція підприємства стимулює працівників брати участь у подібних активностях, заохочуючи приємними бонусами. Наприклад, цьогоріч «крошівці», які взяли участь в забігу, отримають від підприємства подарункові сертифікати у магазин спортивних товарів. До того ж, реєстрація на змагання для працівників заводу коштувала удвічі дешевше», - говорить представник пресслужби підприємства Віктор Творовський.
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*

Так, участь у «Дмитрук Лучеськ Півмарафоні» вже вп'яте бере капітан футбольної команди «Kroschu Lutsk» Сергій Ціхоцький. Прийшов футболіст на змагання із потужною командою підтримки – дружиною та зовсім крихітною донькою. Сергій Ціхоцький зазначає, що його найкращий результат за 10-кілометрову дистанцію – 43 хвилини.
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*

«Хочеться побити особистий рекорд. Біжу для себе, для підтримки хорошої фізичної форми. Мені подобається атмосфера, масштаби дійства, підтримка колег і рідних», – відзначає він.
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*

«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*

Підтримати командний дух та активно вболівати за своїх прийшла й фахівець із соціальної роботи підприємства «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» Анжела Молчан:

«Наші «крошівці» завжди беруть участь і в півмарафонах, і в веломарафонах, і в походи ходять. Життя без руху – не життя. Тому й підприємство теж усіляко «за».
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*

Гравець футбольної команди заводу Микола на «Дмитрук Лучеськ Півмарафоні» – вперше, однак одразу обрав півмарафонську дистанцію, здолавши її з результатом 1 година 42 хвилини.
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*

«Я завжди вірив у свої сили, але цей півмарафон став своєрідною перевіркою, хоч я й тренувався. Я задоволений. Планую щороку брати участь і покращувати свої результати. А ще, звісно ж, виграти перше місце», – поділився чоловік.

Вдруге випробувати себе на півмарафоні на дистанції у 10 кілометрів вирішила працівниця заводу Ірина.
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*

«Я беру участь у змаганнях, щоб показати собі та іншим, що я можу, щоб на власному прикладі продемонструвати, що не варто лише лежати вдома на ліжку з гаджетами, адже життя поза цією пасивною зоною комфорту – неймовірне. Я горда бігти за «Кромберг енд Шуберт Україна Лу». Наступного року хочу підкорити 21 кілометр», – задоволено зауважує бігунка.

Серед жінок півмарафонську дистанцію вже традиційно підкорює Тетяна. Вона розповідає, що готувалася до півмарафону з травня, проте успіх полягає не лише в цьому, а й, на її думку, у шаленій підтримці та неймовірній атмосфері, що панує на змаганнях.
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*

«Такі змагання ще й круто згуртовують. На роботі всі ми різні, виконуємо різні обов'язки, а от біг дуже об'єднує», – констатує Тетяна.

Найшвидшим на «Дмитрук Лучеськ Півмарафон 2021» із «крошівців» став Сергій Королік, що здолав 21 кілометр за 1 годину 21 хвилину і 23 секунди. Сергій щороку бере участь у марафоні і регулярно займається бігом.
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*

«Результатом я задоволений. Це мій новий рекорд на такій дистанції. Перше коло я пробіг швидко, як і розраховував, на другому трохи уповільнився. Далась взнаки втома та сонце, що почало добряче пригрівати. Що ж, наступного року старатимусь встановити новий власний рекорд», – впевнено каже бігун.
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*
«Бойовий» настрій і віра в себе: як команда «КроШу» підкорювала шостий «Дмитрук Лучеськ Півмарафон». ФОТО*





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Теги: спорт, біг, Дмитрук Лучеськ Півмарафон, Кромберг енд Шуберт, Луцьк
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