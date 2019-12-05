На Волині знайшли 3-річну дівчинку, яка пішла за собакою і заблукала
Сьогодні, 10:42
Поблизу одного з сіл Камінь-Каширського району загубилася 3-річна дитина.
Подія трапилась 11 вересня, інформує сектор комунікації поліції Волині.
Дівчинка з іншими дітьми та дорослими відпочивали в лісі, в якийсь момент вона пішла за собакою і заблукала.
Як розповів начальник Камінь-Каширського відділу поліції Сергій Редько, після повідомлення на 102 про зникнення дитини на ноги підняли весь особовий склад поліції Каменя-Каширського, Любешова, Маневич, залучили лісівників, місцевих мешканців, - усього понад 300 осіб.
«Дитину помітили громадяни приблизно за три кілометри від місця відпочинку, після двох з половиною годин пошуків. Неподалік були водойми та меліоративні канали, тож якби дівчинка ще трохи пройшла, могло б статись непоправне», - розповів Сергій Редько.
Дитину цілою та неушкодженою передали батькам, з якими поліція провела профілактичну бесіду.
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Подія трапилась 11 вересня, інформує сектор комунікації поліції Волині.
Дівчинка з іншими дітьми та дорослими відпочивали в лісі, в якийсь момент вона пішла за собакою і заблукала.
Як розповів начальник Камінь-Каширського відділу поліції Сергій Редько, після повідомлення на 102 про зникнення дитини на ноги підняли весь особовий склад поліції Каменя-Каширського, Любешова, Маневич, залучили лісівників, місцевих мешканців, - усього понад 300 осіб.
«Дитину помітили громадяни приблизно за три кілометри від місця відпочинку, після двох з половиною годин пошуків. Неподалік були водойми та меліоративні канали, тож якби дівчинка ще трохи пройшла, могло б статись непоправне», - розповів Сергій Редько.
Дитину цілою та неушкодженою передали батькам, з якими поліція провела профілактичну бесіду.
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