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На Волині знайшли 3-річну дівчинку, яка пішла за собакою і заблукала

На Волині знайшли 3-річну дівчинку, яка пішла за собакою і заблукала
Поблизу одного з сіл Камінь-Каширського району загубилася 3-річна дитина.

Подія трапилась 11 вересня, інформує сектор комунікації поліції Волині.

Дівчинка з іншими дітьми та дорослими відпочивали в лісі, в якийсь момент вона пішла за собакою і заблукала.

Як розповів начальник Камінь-Каширського відділу поліції Сергій Редько, після повідомлення на 102 про зникнення дитини на ноги підняли весь особовий склад поліції Каменя-Каширського, Любешова, Маневич, залучили лісівників, місцевих мешканців, - усього понад 300 осіб.

«Дитину помітили громадяни приблизно за три кілометри від місця відпочинку, після двох з половиною годин пошуків. Неподалік були водойми та меліоративні канали, тож якби дівчинка ще трохи пройшла, могло б статись непоправне», - розповів Сергій Редько.

Дитину цілою та неушкодженою передали батькам, з якими поліція провела профілактичну бесіду.



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Теги: Волинь, розшук, дитина
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