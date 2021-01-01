У Луцьку легковик злетів з дороги, зніс огорожу та загальмував у кущах. ФОТО





Про це



Так, близько 9 години водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керування, злетів з дороги, зніс огорожу поблизу кіоску та пригальмував у кущах. Зі слів очевидців, водій був у нетверезому стані.



На щастя, в аварії ніхто не постраждав. ДТП сталася неподалік пішохідного переходу, а за кілька сотень метрів розташована школа та училище.



На місці працюють патрульні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП сталася вранці на вулиці Станіславського в Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, близько 9 години водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керування, злетів з дороги, зніс огорожу поблизу кіоску та пригальмував у кущах. Зі слів очевидців, водій був у нетверезому стані.На щастя, в аварії ніхто не постраждав. ДТП сталася неподалік пішохідного переходу, а за кілька сотень метрів розташована школа та училище.На місці працюють патрульні.

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