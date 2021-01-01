У Луцьку легковик злетів з дороги, зніс огорожу та загальмував у кущах. ФОТО
Сьогодні, 10:47
ДТП сталася вранці на вулиці Станіславського в Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 9 години водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керування, злетів з дороги, зніс огорожу поблизу кіоску та пригальмував у кущах. Зі слів очевидців, водій був у нетверезому стані.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав. ДТП сталася неподалік пішохідного переходу, а за кілька сотень метрів розташована школа та училище.
На місці працюють патрульні.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 9 години водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керування, злетів з дороги, зніс огорожу поблизу кіоску та пригальмував у кущах. Зі слів очевидців, водій був у нетверезому стані.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав. ДТП сталася неподалік пішохідного переходу, а за кілька сотень метрів розташована школа та училище.
На місці працюють патрульні.
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