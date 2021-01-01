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У Луцьку легковик злетів з дороги, зніс огорожу та загальмував у кущах. ФОТО

У Луцьку легковик злетів з дороги, зніс огорожу та загальмував у кущах. ФОТО
ДТП сталася вранці на вулиці Станіславського в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 9 години водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керування, злетів з дороги, зніс огорожу поблизу кіоску та пригальмував у кущах. Зі слів очевидців, водій був у нетверезому стані.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. ДТП сталася неподалік пішохідного переходу, а за кілька сотень метрів розташована школа та училище.

На місці працюють патрульні.

У Луцьку легковик злетів з дороги, зніс огорожу та загальмував у кущах. ФОТО
У Луцьку легковик злетів з дороги, зніс огорожу та загальмував у кущах. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія
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