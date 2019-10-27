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Показали, як може змінитися проспект Грушевського у Луцьку після реорганізації. ФОТО

Показали, як може змінитися проспект Грушевського у Луцьку після реорганізації. ФОТО
Нещодавно завершили роботу над концепцією реорганізації проспекту Грушевського у Луцьку.

Про це повідомляють на сторінці компанії "Urban Progress", яка займалася розробкою реорганізації проспекту.

"До 1980 року проспект був бульваром, де в центральній частині проходила пішохідна променада, а по обидві сторони вулиці була алея з каштанів. Тому, основним завданням було повернути бульвар, що ми і зробили!", - зазначали у компанії "Urban Progress".

Окрім реорганізації проїзної частини, запроєктували зони для паркування, озеленення та велодоріжки по обидві сторони вулиці.

"Якщо в цифрах, то це двосмугова проїзна частина, довжиною 1,3 км, з доданими лівоповоротними смугами на основних перехрестях, де передбачено близько 200 паркомісць", - додають у компанії.

Для безпеки пішоходів та велосипедистів (зниження швидкості на переїзді), інклюзивності та безперервності руху, через заїзди на прибудинкові території передбачена піднята лінія тротуарів. Також вздовж проспекту запроєктували 135 нових дерев (старі теж максимально збережені) та близько 200 кущів. Звичайно ж, передбачені лавки для відпочинку, урни та велостійки.

Довідка: компанія "Urban Progress" - це

Проектування автомобільних доріг. Проектування вулиць. Проектування світлофорних об'єктів. Розробка схем організації дорожнього руху. Проектування площ, скверів та громадських просторів. Розробка передпроектних пропозицій для об'єктів. Стратегії просторового розвитку. Плани сталоії міської мобільності. Транспортні стратегії. Плани оптимізації руху громадського транспорту. Велосипедні концепції. Дослідження з безпеки дорожнього руху.

Показали, як може змінитися проспект Грушевського у Луцьку після реорганізації. ФОТО
Показали, як може змінитися проспект Грушевського у Луцьку після реорганізації. ФОТО
Показали, як може змінитися проспект Грушевського у Луцьку після реорганізації. ФОТО
Показали, як може змінитися проспект Грушевського у Луцьку після реорганізації. ФОТО
Показали, як може змінитися проспект Грушевського у Луцьку після реорганізації. ФОТО
Показали, як може змінитися проспект Грушевського у Луцьку після реорганізації. ФОТО
Показали, як може змінитися проспект Грушевського у Луцьку після реорганізації. ФОТО


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Теги: реорганізація, проспект, Луцьк
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Коментарі 1
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а наші водіі вміють так паркуватись?????
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