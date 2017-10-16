вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО

На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО
У селі Липне Цуманської громади відбувся фестиваль повстанської пісні «Криївка Перця».

Про це повідомляє в пресслужбі Луцької райради.

Вже вп'яте він збирає сотні відвідувачів не лише з Волині, а й з інших областей, аби вшанувати воїнів-захисників Української повстанської армії. Фестиваль названий на честь упівця, одного із останніх провідників УПА Василя Чепелюка, псевдонім «Перець», який родом із сусіднього із Липним села Холоневичі.

Поруч із місцем проведення фестивалю розташована криївка Перця. Під час фестивалю лунали повстанські пісні та був відтворений бій воїнів УПА та німецьких загарбників, датований весною-літом 1945 року.

На «Криївку Перця» завітали керівники Луцької районної ради: голова Олександр Омельчук, радник голови, помічник-консультант народного депутата Вячеслава Рубльова Юрій Ройко, заступник голови Сергій Сівак, а також депутати Лариса Понєдєльник і Валентина Рижук.

Юрій Ройко наголосив, що фестивалю «Криївка Перця», зважаючи на його масштаб та національно-патріотичну мету, треба надати статус загальнообласного дійства.

«Фестиваль дійсно заслуговує стати обласним, а то і всеукраїнським. Історію треба пам’ятати, а не чекати, поки ворог прийде у наші домівки. Нехай фестиваль «Криївка Перця» гримить гучно на всю Україну!», - сказав у вітальному слові Олександр Омельчук.

Після урочистої частини фестивалю Олександр Омельчук, Юрій Ройко, Лариса Понєдєльник та депутат Цуманської селищної ради Павло Фень відвідали Перцеву гору – урочище, в якому у 50-х роках ХХ століття у нерівному бою із совєтами поліг Василь «Перець» Чепелюк.
На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО
На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО
На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО
На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО
На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО
На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО
На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО
На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО
На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО
На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО
На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО
На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, Криївка Перця, Цумань
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вбивство чоловіка під Луцьком: стали відомі деталі
Сьогодні, 19:24
В яких країнах можна їздити з українськими водійськими правами
Сьогодні, 19:21
На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО
Сьогодні, 19:00
Чиновник Волинської ОДА, , якого підозрюють в розтраті 1,2 мільйона гривень, не прийшов до суду
Сьогодні, 18:42
У селі на Рівненщині п'янючий водій наїхав на корів: 2 тварини загинуло
Сьогодні, 18:13
Схожі новини
Реконструкція бою та щемливі пісні: фестиваль «Криївка Перця» у фото Реконструкція бою та щемливі пісні: фестиваль «Криївка Перця» у фото
16 жовтень, 2017, 13:55
Цуманська пуща запрошує на фестиваль «Криївка Перця» Цуманська пуща запрошує на фестиваль «Криївка Перця»
28 вересень, 2017, 19:16
Земельний дерибан: на Волині двоє підприємців не можуть поділити ділянку. ВІДЕО Земельний дерибан: на Волині двоє підприємців не можуть поділити ділянку. ВІДЕО
06 вересень, 17:05
Повідомили дату осіннього фестивалю у «Волинській Голландії» Повідомили дату осіннього фестивалю у «Волинській Голландії»
06 вересень, 15:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бійці «Світязя» відправилися у ротацію на Схід. ФОТО
Сьогодні, 19:47
 0
На Волині чоловік застрелився з рушниці
Сьогодні, 19:37
 0
Вбивство чоловіка під Луцьком: стали відомі деталі
Сьогодні, 19:24
 0
В яких країнах можна їздити з українськими водійськими правами
Сьогодні, 19:21
 0
На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8