На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО
Сьогодні, 19:00
У селі Липне Цуманської громади відбувся фестиваль повстанської пісні «Криївка Перця».
Про це повідомляє в пресслужбі Луцької райради.
Вже вп'яте він збирає сотні відвідувачів не лише з Волині, а й з інших областей, аби вшанувати воїнів-захисників Української повстанської армії. Фестиваль названий на честь упівця, одного із останніх провідників УПА Василя Чепелюка, псевдонім «Перець», який родом із сусіднього із Липним села Холоневичі.
Поруч із місцем проведення фестивалю розташована криївка Перця. Під час фестивалю лунали повстанські пісні та був відтворений бій воїнів УПА та німецьких загарбників, датований весною-літом 1945 року.
На «Криївку Перця» завітали керівники Луцької районної ради: голова Олександр Омельчук, радник голови, помічник-консультант народного депутата Вячеслава Рубльова Юрій Ройко, заступник голови Сергій Сівак, а також депутати Лариса Понєдєльник і Валентина Рижук.
Юрій Ройко наголосив, що фестивалю «Криївка Перця», зважаючи на його масштаб та національно-патріотичну мету, треба надати статус загальнообласного дійства.
«Фестиваль дійсно заслуговує стати обласним, а то і всеукраїнським. Історію треба пам’ятати, а не чекати, поки ворог прийде у наші домівки. Нехай фестиваль «Криївка Перця» гримить гучно на всю Україну!», - сказав у вітальному слові Олександр Омельчук.
Після урочистої частини фестивалю Олександр Омельчук, Юрій Ройко, Лариса Понєдєльник та депутат Цуманської селищної ради Павло Фень відвідали Перцеву гору – урочище, в якому у 50-х роках ХХ століття у нерівному бою із совєтами поліг Василь «Перець» Чепелюк.
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Про це повідомляє в пресслужбі Луцької райради.
Вже вп'яте він збирає сотні відвідувачів не лише з Волині, а й з інших областей, аби вшанувати воїнів-захисників Української повстанської армії. Фестиваль названий на честь упівця, одного із останніх провідників УПА Василя Чепелюка, псевдонім «Перець», який родом із сусіднього із Липним села Холоневичі.
Поруч із місцем проведення фестивалю розташована криївка Перця. Під час фестивалю лунали повстанські пісні та був відтворений бій воїнів УПА та німецьких загарбників, датований весною-літом 1945 року.
На «Криївку Перця» завітали керівники Луцької районної ради: голова Олександр Омельчук, радник голови, помічник-консультант народного депутата Вячеслава Рубльова Юрій Ройко, заступник голови Сергій Сівак, а також депутати Лариса Понєдєльник і Валентина Рижук.
Юрій Ройко наголосив, що фестивалю «Криївка Перця», зважаючи на його масштаб та національно-патріотичну мету, треба надати статус загальнообласного дійства.
«Фестиваль дійсно заслуговує стати обласним, а то і всеукраїнським. Історію треба пам’ятати, а не чекати, поки ворог прийде у наші домівки. Нехай фестиваль «Криївка Перця» гримить гучно на всю Україну!», - сказав у вітальному слові Олександр Омельчук.
Після урочистої частини фестивалю Олександр Омельчук, Юрій Ройко, Лариса Понєдєльник та депутат Цуманської селищної ради Павло Фень відвідали Перцеву гору – урочище, в якому у 50-х роках ХХ століття у нерівному бою із совєтами поліг Василь «Перець» Чепелюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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