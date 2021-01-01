На Волині за минулу добу виявили 79 нових випадків Covid-19, один – летальний





Традиційно ститистику



Нові випадки виявили у:



У Луцькому районі – 28 хворих:



- Луцька ТГ – 15 хворих



- Ківерцівська ТГ –2 хворих



- Копачівська ТГ – 1 хворий



- Мар’янівська ТГ – 3 хворих



- Олицька ТГ – 1 хворий



- Підгайцівська ТГ – 3 хворих



- Рожищенська ТГ – 3 хворих



У Володимир-Волинському районі – 5 хворих:



- Нововолинська ТГ – 5 хворих



У Камінь-Каширському районі – 26 хворих:



- Камінь-Каширська ТГ – 20 хворих



- Маневицька ТГ – 5 хворих



- Любешівська ТГ – 1 хворий



У Ковельському районі – 20 хворих:



- Ковельська ТГ – 9 хворих



- Вишнівська ТГ – 1 хворий



- Любомльська ТГ – 1 хворий



- Турійська ТГ – 3 хворих



- Шацька ТГ – 6 хворих



Усього станом на 13 вересня в області зареєстрували 63 347 випадків. Одужало – 61 297 осіб (за останню добу – 2).



Летальні випадки – 1213 (за останню добу – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 277 395 осіб, за останню добу – 13 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 79 випадків захворювання на COVID-19.Традиційно ститистику опублікували на сайті Волинської ОДА.Нові випадки виявили у:- Луцька ТГ – 15 хворих- Ківерцівська ТГ –2 хворих- Копачівська ТГ – 1 хворий- Мар’янівська ТГ – 3 хворих- Олицька ТГ – 1 хворий- Підгайцівська ТГ – 3 хворих- Рожищенська ТГ – 3 хворих- Нововолинська ТГ – 5 хворих- Камінь-Каширська ТГ – 20 хворих- Маневицька ТГ – 5 хворих- Любешівська ТГ – 1 хворий- Ковельська ТГ – 9 хворих- Вишнівська ТГ – 1 хворий- Любомльська ТГ – 1 хворий- Турійська ТГ – 3 хворих- Шацька ТГ – 6 хворихУсього станом на 13 вересня в області зареєстрували 63 347 випадків. Одужало – 61 297 осіб (за останню добу – 2).Летальні випадки – 1213 (за останню добу – 1).Методом ПЛР всього обстежили 277 395 осіб, за останню добу – 13 осіб.

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