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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за минулу добу виявили 79 нових випадків Covid-19, один – летальний

На Волині за минулу добу виявили 79 нових випадків Covid-19, один – летальний
За минулу добу на Волині зареєстрували 79 випадків захворювання на COVID-19.

Традиційно ститистику опублікували на сайті Волинської ОДА.

Нові випадки виявили у:

У Луцькому районі – 28 хворих:

- Луцька ТГ – 15 хворих

- Ківерцівська ТГ –2 хворих

- Копачівська ТГ – 1 хворий

- Мар’янівська ТГ – 3 хворих

- Олицька ТГ – 1 хворий

- Підгайцівська ТГ – 3 хворих

- Рожищенська ТГ – 3 хворих

У Володимир-Волинському районі – 5 хворих:

- Нововолинська ТГ – 5 хворих

У Камінь-Каширському районі – 26 хворих:

- Камінь-Каширська ТГ – 20 хворих

- Маневицька ТГ – 5 хворих

- Любешівська ТГ – 1 хворий

У Ковельському районі – 20 хворих:

- Ковельська ТГ – 9 хворих

- Вишнівська ТГ – 1 хворий

- Любомльська ТГ – 1 хворий

- Турійська ТГ – 3 хворих

- Шацька ТГ – 6 хворих

Усього станом на 13 вересня в області зареєстрували 63 347 випадків. Одужало – 61 297 осіб (за останню добу – 2).

Летальні випадки – 1213 (за останню добу – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 277 395 осіб, за останню добу – 13 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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