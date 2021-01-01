На Волині за минулу добу виявили 79 нових випадків Covid-19, один – летальний
Сьогодні, 11:37
За минулу добу на Волині зареєстрували 79 випадків захворювання на COVID-19.
Традиційно ститистику опублікували на сайті Волинської ОДА.
Нові випадки виявили у:
У Луцькому районі – 28 хворих:
- Луцька ТГ – 15 хворих
- Ківерцівська ТГ –2 хворих
- Копачівська ТГ – 1 хворий
- Мар’янівська ТГ – 3 хворих
- Олицька ТГ – 1 хворий
- Підгайцівська ТГ – 3 хворих
- Рожищенська ТГ – 3 хворих
У Володимир-Волинському районі – 5 хворих:
- Нововолинська ТГ – 5 хворих
У Камінь-Каширському районі – 26 хворих:
- Камінь-Каширська ТГ – 20 хворих
- Маневицька ТГ – 5 хворих
- Любешівська ТГ – 1 хворий
У Ковельському районі – 20 хворих:
- Ковельська ТГ – 9 хворих
- Вишнівська ТГ – 1 хворий
- Любомльська ТГ – 1 хворий
- Турійська ТГ – 3 хворих
- Шацька ТГ – 6 хворих
Усього станом на 13 вересня в області зареєстрували 63 347 випадків. Одужало – 61 297 осіб (за останню добу – 2).
Летальні випадки – 1213 (за останню добу – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 277 395 осіб, за останню добу – 13 осіб.
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Традиційно ститистику опублікували на сайті Волинської ОДА.
Нові випадки виявили у:
У Луцькому районі – 28 хворих:
- Луцька ТГ – 15 хворих
- Ківерцівська ТГ –2 хворих
- Копачівська ТГ – 1 хворий
- Мар’янівська ТГ – 3 хворих
- Олицька ТГ – 1 хворий
- Підгайцівська ТГ – 3 хворих
- Рожищенська ТГ – 3 хворих
У Володимир-Волинському районі – 5 хворих:
- Нововолинська ТГ – 5 хворих
У Камінь-Каширському районі – 26 хворих:
- Камінь-Каширська ТГ – 20 хворих
- Маневицька ТГ – 5 хворих
- Любешівська ТГ – 1 хворий
У Ковельському районі – 20 хворих:
- Ковельська ТГ – 9 хворих
- Вишнівська ТГ – 1 хворий
- Любомльська ТГ – 1 хворий
- Турійська ТГ – 3 хворих
- Шацька ТГ – 6 хворих
Усього станом на 13 вересня в області зареєстрували 63 347 випадків. Одужало – 61 297 осіб (за останню добу – 2).
Летальні випадки – 1213 (за останню добу – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 277 395 осіб, за останню добу – 13 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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