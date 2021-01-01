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На Волині виявили нелегала з Афганістану

На Волині виявили нелегала з Афганістану
Неврегульований мігрант з Азербайджану, виявлений на Волині, примусово покине територію України.

Про це повідомляє пресслужба Міграційної служби Волині.

Працівники міграційної служби продовжують відпрацювання ймовірних місць перебування іноземців на предмет дотримання ними міграційного законодавства.

Так, у ході перевірки був виявлений 57-річний громадянин Азербайджану. Як з’ясували міграційники чоловік перебуває на території України незаконно.

У відношенні неврегульованого мігранта спеціалістами Управління міграційної служби Волині складено адміністративний протокол за ст. 203 КУпАП, накладено грошовий штраф та прийнято рішення про примусове повернення порушника до країни походження до 19 вересня.

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Теги: Міграційна служба, азербайджанець, Волинь
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