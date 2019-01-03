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У Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами, багато постраждалих

У Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами, багато постраждалих
У Туреччині автобус з українськими туристами потрапив в аварію. Наразі відомо про одного загиблого і більше 30 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hurriyet.

Повідомляється, що інцидент стався в місті Мугла. В аварію потрапив автобус, який віз українських туристів з Бодрума до Денізлі. За попередніми даними, він врізався в студентський автобус.

Також повідомляється, що автобус з українцями перекинувся. На місці загинув турецький водій, 35 пасажирів обох автобусів отримали травми і були доставлені до лікарень в Муглі і Денізлі.

РБК-Україна звернулося за коментарем до українського МЗС. Спікер Олег Ніколенко повідомив, що інформація про ДТП ще уточнюється.


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Теги: Туреччина, аварія, автобус, туристи
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