У Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами, багато постраждалих





Про це повідомляє



Повідомляється, що інцидент стався в місті Мугла. В аварію потрапив автобус, який віз українських туристів з Бодрума до Денізлі. За попередніми даними, він врізався в студентський автобус.



Також повідомляється, що автобус з українцями перекинувся. На місці загинув турецький водій, 35 пасажирів обох автобусів отримали травми і були доставлені до лікарень в Муглі і Денізлі.



РБК-Україна звернулося за коментарем до українського МЗС. Спікер Олег Ніколенко повідомив, що інформація про ДТП ще уточнюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Туреччині автобус з українськими туристами потрапив в аварію. Наразі відомо про одного загиблого і більше 30 поранених.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hurriyet.Повідомляється, що інцидент стався в місті Мугла. В аварію потрапив автобус, який віз українських туристів з Бодрума до Денізлі. За попередніми даними, він врізався в студентський автобус.Також повідомляється, що автобус з українцями перекинувся. На місці загинув турецький водій, 35 пасажирів обох автобусів отримали травми і були доставлені до лікарень в Муглі і Денізлі.РБК-Україна звернулося за коментарем до українського МЗС. Спікерповідомив, що інформація про ДТП ще уточнюється.

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