У Луцьку виступить відомий комік Тарас Стадницький

Тарас Стадницький з сольним StandUP «36,6+» виступить 25 вересня в Луцьку у Палаці культури.



Гумористичний захід розпочнеться о 19.00, повідомляють організатори.



Квитки можна придбати за посиланням:



Тарас Стадницький – актор та сценарист, учасник команди «ВІП Тернопіль», відомий своєю участю в телепроектах «Країна У», «Казки У», «Готель Галіція», «Ігри приколів», хоча найбільш впізнаваний як Володька з дуету «Танька і Володька».



На своєму концерті «36,6+» Тарас спробує показати себе з іншої сторони – як батько, як чоловік, як громадянин, який у свої 38 років вже має що розказати і чим поділитися.





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