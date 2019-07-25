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У Луцьку виступить відомий комік Тарас Стадницький

У Луцьку виступить відомий комік Тарас Стадницький
Український комедійний актор Тарас Стадницький з сольним StandUP «36,6+» виступить 25 вересня в Луцьку у Палаці культури.

Гумористичний захід розпочнеться о 19.00, повідомляють організатори.

Квитки можна придбати за посиланням: lutsk.karabas.com

Тарас Стадницький – актор та сценарист, учасник команди «ВІП Тернопіль», відомий своєю участю в телепроектах «Країна У», «Казки У», «Готель Галіція», «Ігри приколів», хоча найбільш впізнаваний як Володька з дуету «Танька і Володька».

На своєму концерті «36,6+» Тарас спробує показати себе з іншої сторони – як батько, як чоловік, як громадянин, який у свої 38 років вже має що розказати і чим поділитися.


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Теги: Тарас Стадницький, концерт, анонс
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