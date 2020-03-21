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На Волині з автомобіля під час руху вистрибнула дівчина, вона загинула

На Волині з автомобіля під час руху вистрибнула дівчина, вона загинула
На автодорозі у місті Ківерці з автомобіля Fiat Ducato під час руху вистрибнула 22-річна дівчина.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.

Інцидент трапився сьогодні вранці, 13 вересня.

Як повідомляють у поліції, від отриманих травм волинянка померла. За кермом транспортного засобу перебував 25-річний місцевий житель.

Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Ківерцях автомобіль здійснив наїзд на неповнолітнього велосипедиста. 8-річний хлопчик - у важкому стані в реанімації.

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Теги: Ківерці, аварія, поліція
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