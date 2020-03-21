На Волині з автомобіля під час руху вистрибнула дівчина, вона загинула

На автодорозі у місті Ківерці з автомобіля Fiat Ducato під час руху вистрибнула 22-річна дівчина.Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.Інцидент трапився сьогодні вранці, 13 вересня.Як повідомляють у поліції, від отриманих травм волинянка померла. За кермом транспортного засобу перебував 25-річний місцевий житель.Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.Нагадаємо, сьогодні вранці у Ківерцях автомобіль здійснив наїзд на неповнолітнього велосипедиста. 8-річний хлопчик -